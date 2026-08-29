Trung Quốc tuyên án 163 đối tượng trong chiến dịch trấn áp tội phạm có tổ chức

ANTD.VN - Trung Quốc ngày 28-8-2026 đã tuyên án 163 đối tượng trong chiến dịch trấn áp tội phạm có tổ chức, nhắm vào những kẻ cho vay nặng lãi và "bạo lực mềm".

Trung Quốc đã phát động chiến dịch toàn quốc nhằm tăng cường trấn áp tội phạm có tổ chức

163 bị cáo đã bị tuyên các mức án tù từ 10 tháng đến tù chung thân, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường nỗ lực trấn áp các tổ chức tội phạm sử dụng nền tảng trực tuyến và các thủ đoạn để phạm tội.

Các vụ án được xét xử tại các tòa án ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Thượng Hải, An Huy, Giang Tây, Sơn Đông, Hồ Bắc, Quý Châu và Vân Nam, kết tội các thành viên của 12 tổ chức tội phạm.

Nhà chức trách tập trung vào các nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động cho vay và thu nợ bất hợp pháp cũng như các hành vi phạm tội khác được thực hiện thông qua các nền tảng Internet và các chiến thuật cưỡng chế được gọi là "bạo lực mềm".

Cùng với đó là các nhóm "giang hồ" địa phương, những đối tượng bóc lột hoặc gây hại cho trẻ vị thành niên.

Trong số 12 vụ án, một vụ điển hình được Tòa án Nhân dân quận Jizhou, thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc xét xử.

Bị cáo Li và các đối tượng liên quan bị phát hiện cho nhiều người dân vay với lãi suất "cắt cổ" trong một thời gian dài và sử dụng các phương thức bất hợp pháp để thu hồi nợ.

Các thủ đoạn của chúng bao gồm đánh đập, lăng mạ trên mạng, gửi ảnh làm nhục và phun sơn xúc phạm lên tài sản của nạn nhân.

Hơn 10 nạn nhân bị đe dọa đến tính mạng và tài sản, trong khi các hoạt động của nhóm này gây ra nỗi sợ hãi trong cư dân địa phương và có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến xã hội. Đối tượng cầm đầu Li bị kết án 4 năm 10 tháng tù giam.

Trung Quốc đã triển khai chiến dịch đặc biệt kéo dài 1 năm để đấu tranh với tội phạm có tổ chức và tội phạm liên quan đến băng nhóm mới nổi chủ yếu hoạt động trên mạng.

Mục tiêu là nhằm xử lý những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, đồng thời chỉnh đốn tình trạng buông lỏng quản lý tại các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm.