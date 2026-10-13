Điện Kremlin: Nga sẵn sàng ngừng tấn công trong ngày bầu cử Tổng thống Ukraine

ANTD.VN - Ngày 12-10, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Moscow chỉ sẵn sàng tạm ngừng các cuộc tấn công trong ngày bầu cử Tổng thống Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: NEWS.ru/TASS

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị một lệnh “ngừng bắn toàn diện” kéo dài 60 ngày để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đến lúc cần thay thế nhà lãnh đạo Ukraine này.

Bình luận về phát biểu của ông Zelensky, ông Peskov khẳng định rằng đề nghị của Kiev chẳng liên quan gì đến bầu cử, mà thực chất là nhằm “câu giờ” để quân đội Ukraine tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng.

“Nếu Kiev thực sự muốn tổ chức bầu cử, thì Tổng thống Liên bang Nga... sẽ sẵn sàng ra lệnh không thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine trong ngày bầu cử”, Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố, “Thực tế là họ không hề muốn tổ chức bầu cử tại Kiev; điều đó hoàn toàn rõ ràng. Họ cần lệnh ngừng bắn 60 ngày không phải để tổ chức bầu cử, mà để tập hợp lại lực lượng, phục hồi sau những tổn thất và tiếp tục cuộc chiến”.

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra đề nghị này trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC hôm 11-10, sau khi Tổng thống Trump cáo buộc ông Zelensky tìm cách “gây rắc rối cho thế giới” bằng cách phớt lờ các yêu cầu của Mỹ về việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga - hành động góp phần làm giá nhiên liệu toàn cầu tăng nhanh. Ông Trump tuyên bố vào cuối tuần qua rằng “đã đến lúc Ukraine cần một Tổng thống mới”.

Ông Peskov cho biết, phía Kiev đã không để Nga tiến hành cuộc bầu cử Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) hồi tháng 9 trong yên bình, mà tìm cách phá hoại, bao gồm việc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Moscow đã trở thành mục tiêu của hơn 1.600 máy bay không người lái (UAV) từ phía Ukraine trong một đợt tập kích mà Thị trưởng Sergey Sobyanin mô tả là “chưa từng có tiền lệ” diễn ra suốt 3 ngày bầu cử. Cuộc tấn công đã khiến 2 dân thường ở vùng ngoại ô Thủ đô của Nga thiệt mạng, đồng thời gây hư hại cho 1 nhà máy lọc dầu, các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự.