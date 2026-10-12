Trung tâm dữ liệu lớn ở Nga phải ngừng hoạt động do bị drone tấn công

ANTD.VN - Cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) của Ukraine đã gây hư hại cho một trung tâm dữ liệu lớn do gã khổng lồ công nghệ Yandex của Nga vận hành, buộc cơ sở này phải ngừng hoạt động và được cho là đã làm gián đoạn dịch vụ đối với các doanh nghiệp cũng như người dùng trên khắp nước Nga.

Yandex là công ty công nghệ lớn nhất của Nga. Ảnh: Getty Images/NurPhoto

Yandex là công ty công nghệ lớn nhất của Nga, cung cấp các dịch vụ như tìm kiếm, gọi xe, thương mại điện tử, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI). Nền tảng Yandex Cloud - chuyên cung cấp năng lực tính toán, lưu trữ dữ liệu và các công cụ AI - hiện được hơn 1/3 các công ty lớn nhất nước Nga sử dụng.

Cuộc tập kích hôm 11-10 nhắm vào một cơ sở của Yandex tại vùng Vladimir, cách Moscow khoảng 180 km về phía Đông Bắc. Địa điểm này cũng là nơi đặt Galushkin, một trong ba siêu máy tính của công ty được sử dụng để phát triển AI. Yandex thông báo trên Telegram rằng vụ tấn công đã làm hư hại cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu và buộc nơi này phải ngừng hoạt động.

“Cơ sở hạ tầng tại trung tâm dữ liệu của Yandex ở Vladimir đã bị hư hại do một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, và hoạt động của trung tâm này đã bị tạm ngừng hoàn toàn. Một số dịch vụ của Yandex hiện không thể truy cập được đối với người dùng”, công ty cho biết.

Không có báo cáo thương vong về người trong cuộc tập kích nêu trên. Các đội cứu hộ khẩn cấp và kỹ sư của Yandex đã nỗ lực đánh giá thiệt hại và khôi phục dịch vụ. Công ty cũng khuyến nghị khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây kích hoạt các phương án dự phòng để ứng phó sự cố.

Theo các hãng truyền thông, vụ tấn công đã buộc Yandex Cloud phải chuyển sang chế độ vận hành khẩn cấp; tình trạng gián đoạn dịch vụ đã ảnh hưởng đến các ngân hàng, sàn thương mại điện tử, dịch vụ giao hàng, ứng dụng bán lẻ, hiệu thuốc, câu lạc bộ thể hình và trang web của Sân bay Pulkovo ở St. Petersburg.

Trong một thông báo cập nhật sau đó, Yandex cho biết quyền truy cập vào một số dịch vụ của hãng - bao gồm trợ lý ảo AI Alice, Tìm kiếm (Search), Bản đồ (Maps), Taxi và Thư điện tử (Mail) - đang dần được khôi phục.

Đây là vụ tấn công thứ ba nhắm vào cơ sở của Yandex trong vòng 4 ngày. Trước đó, trung tâm dữ liệu của Yandex tại Sasovo, vùng Ryazan, đã bị hư hại nghiêm trọng trong vụ tấn công vào đêm 7-10, buộc cơ sở này phải ngừng hoạt động. Một cơ sở khác tại vùng Kaluga, cách Moscow khoảng 150 km về phía Tây Nam, cũng bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái hôm 9-10.