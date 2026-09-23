Điện Kremlin chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Anh tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

ANTD.VN - Điện Kremlin ngày 23-9 cho rằng việc Thủ tướng Anh Andy Burnham cáo buộc Nga tiến hành các chiến dịch thông tin sai lệch là cách tiếp cận “thiển cận”, không giúp giảm căng thẳng tại châu Âu.

Thủ tướng Anh Andy Burnham phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 22-9-2026

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York một ngày trước đó, ông Burnham cáo buộc các cơ quan Nga sử dụng nhiều phương thức để phát tán thông tin sai lệch, gây chia rẽ xã hội và can thiệp vào đời sống chính trị của Anh.

Nhà lãnh đạo Anh đồng thời thông báo London sẽ thành lập Trung tâm Phòng vệ thông tin quốc gia nhằm phát hiện, phân tích và đối phó các chiến dịch thông tin bị cho là do những tác nhân thù địch thực hiện.

Thủ tướng Anh Andy Burnham phát biểu tại Đại hội đồng LHQ

Phản ứng trước phát biểu trên, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Thủ tướng Anh "không đưa ra nội dung gì mới".

Ông Peskov cáo buộc London đang thúc đẩy tâm lý chống Nga và nhận định một số nước châu Âu khác, trong đó có Đức và Pháp, cũng theo đuổi cách tiếp cận tương tự.

Theo ông Peskov, chính sách này không tạo điều kiện cho những bước đi dài hạn nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy tiến trình xuống thang tại châu Âu. Ông không đề cập cụ thể các cáo buộc mà phía Anh đưa ra về hoạt động thông tin của Nga.

Anh và nhiều nước châu Âu những năm gần đây tăng cường cảnh báo về các chiến dịch thông tin, tấn công mạng và hoạt động gây ảnh hưởng bị nghi có liên hệ với Matxcơva.

Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc can thiệp và yêu cầu phương Tây đưa ra bằng chứng cụ thể.