Lan tỏa phong trào "Ba nhất" qua những việc làm nghĩa tình của Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông

ANTD.VN -Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 / 20-10-2026), ngày 12-10, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã thể hiện tinh thần sẻ chia sâu sắc vì cộng đồng khi trao tận tay những món quà ý nghĩa cùng lời chúc an lành tới các nữ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Món quà 20/10 trao sớm không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực, mà còn là điểm tựa tinh thần để các nữ bệnh nhân không cô đơn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật

Mỗi phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá cho các bệnh nhân (Trong ảnh: Trung tá Nguyễn Khắc Nam - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông tặng quà các nữ bệnh nhân)

Những món quà nhỏ cùng lời chúc tốt đẹp nhất được trao tận tay, như một sự động viên thiết thực trước thềm Ngày Phụ nữ Việt Nam (Trong ảnh: Trung Tá Vũ Thị Tứ - Ban Phụ nữ CATP Hà Nội tặng quà các nữ bệnh nhân)

Hoạt động không chỉ là hành động thiết thực nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần nhân ái, sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và động lực cho những người phụ nữ đang ngày đêm kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Tinh thần "Ba Nhất" và sứ mệnh vì cộng đồng của nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông

Đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát giao thông nói riêng, nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân luôn đi đôi với trách nhiệm an sinh xã hội. Những nữ cán bộ, chiến sĩ khoác trên mình sắc phục vàng không chỉ nghiêm trang trên những tuyến đường, mà còn giữ trọn tấm lòng nhân ái, ấm áp ngoài đời thường.

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống giúp người bệnh có thêm niềm tin, nghị lực trên hành trình điều trị

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông nhấn mạnh:

"Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, chúng tôi luôn xác định việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm, tình cảm và cũng là nét đẹp trong phong trào thi đua 'Ba Nhất' của lực lượng Cảnh sát giao thông. Mỗi phần quà được trao tặng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực mà còn là sự quan tâm, động viên và lời chúc chân thành gửi tới các bà, các mẹ, các cô và những người phụ nữ đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Chương trình là dịp để cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần sẻ chia, tiếp thêm niềm tin, nghị lực và động lực tinh thần để người bệnh vững vàng hơn trên hành trình điều trị."

Gửi gắm hơi ấm yêu thương qua từng món quà nhỏ và điệu hát nghĩa tình

Trong không khí ấm áp, gần gũi, đại diện lãnh đạo và cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông đã trực tiếp thăm hỏi, lắng nghe và tận tay trao những phần quà ý nghĩa đến các nữ bệnh nhân. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng trong đó là tấm lòng, sự thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc.

Trung tá Nguyễn Khắc Nam – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội xúc động chia sẻ tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Nguyễn Khắc Nam – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội xúc động chia sẻ:

"Ngày 20/10 hằng năm là dịp để chúng ta tôn vinh những đóng góp, sự hy sinh và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam; đồng thời cũng là dịp để mỗi người thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm và lòng biết ơn đối với những người phụ nữ thân yêu trong gia đình và trong xã hội. Đối với mỗi người phụ nữ, hạnh phúc không chỉ là được yêu thương, chăm sóc mà còn là được sống khỏe mạnh, được ở bên gia đình, được tiếp tục thực hiện những ước mơ và dự định của mình. Ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm của người bệnh, nhưng cũng lấp lánh sự xúc động trước sự quan tâm chân thành của đoàn công tác Những bàn tay còn mang kim truyền Thế nhưng, vì những lý do khác nhau, nhiều cô, bác, chị, em đang phải đối mặt với bệnh tật, trải qua những ngày tháng điều trị đầy khó khăn, vất vả; không chỉ chịu đựng những đau đớn về thể chất mà còn phải vượt qua những thử thách lớn lao về tinh thần. Đằng sau mỗi người bệnh là những nỗi niềm, những lo toan và cả những mong mỏi bình dị về sức khỏe, về gia đình, về một ngày mai tươi sáng hơn. Chính vì vậy, bằng tất cả tình cảm và sự sẻ chia, hôm nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội tổ chức chương trình trao tặng những món quà với mong muốn được gửi tới các nữ bệnh nhân sự quan tâm, động viên và những tình cảm chân thành nhất. Chúng tôi mong rằng, những món quà nhỏ bé này sẽ góp thêm niềm vui, tiếp thêm nghị lực và mang đến hơi ấm yêu thương trong dịp đặc biệt dành riêng cho phụ nữ Việt Nam."

Bên cạnh đó, Trung tá Nguyễn Khắc Nam cũng gợi lại những kỷ niệm đặc biệt khi còn công tác tại Công an phường Thanh Nhàn - khoảng thời gian anh đã có nhiều gắn bó với tập thể y bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và trực tiếp chứng kiến những nỗi vất vả, gian lao của các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Đại diện chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội những người đang ngày đêm tận tụy, đồng hành cùng người bệnh trên hành trình dành lại sức khỏe và sự sống.

Nhiều bệnh nhân không kìm nổi nước mắt khi Thượng tá NSƯT Nguyễn Thị Thanh Tâm - Nguyên phó Giám đốc nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân thể hiện ca khúc về mẹ

Chương trình thêm phần xúc động khi những giai điệu âm nhạc cất lên từ Thượng tá – NSƯT Nguyễn Thị Thanh Tâm (Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân) đã mang những lời ca tiếng hát ngọt ngào, chan chứa tình yêu thương đến với hội trường bệnh viện. Đứng trên sân khấu đặc biệt này, chị nghẹn ngào chia sẻ:

"Khi cất tiếng hát gửi tặng các bà, các mẹ, các chị em hôm nay, nhìn thấy những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên má các nữ bệnh nhân, lòng tôi chùng xuống vì thương cảm và thấu hiểu. Âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà ở đây, nó trở thành nhịp cầu kết nối những trái tim, tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Thấy người bệnh xúc động và vơi bớt bớt đi những đớn đau, mệt mỏi thường ngày, tôi càng thấy những cống hiến của mình thêm phần ý nghĩa."

Xúc động những lời cảm ơn từ trái tim

Đại diện các bệnh nhân bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc, những lời chia sẻ chân tình ấy đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người có mặt

Sự quan tâm ân cần và những lời chúc ngọt ngào từ lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã mang đến một bầu không khí xúc động, ấm áp giữa không gian bệnh viện vốn nhiều nỗi lo âu. Đại diện cho các bệnh nhân có mặt tại chương trình, chị Nguyễn Thị Hằng không giấu được nước mắt khi bày tỏ:

"Sự quan tâm, thăm hỏi và những món quà của Phòng Cảnh sát giao thông cùng sự hỗ trợ tận tình từ Bệnh viện thực sự là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với chúng tôi. Trong những ngày tháng điều trị gian khó này, nhận được tình cảm yêu thương và sự sẻ chia chân thành giúp chúng tôi có thêm nghị lực, niềm tin để kiên cường vượt qua bệnh tật."

Đại diện cho phía Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, BSCKII Lê Phương Linh - Trưởng phòng Công tác xã hội đã gửi lời cảm ơn trân trọng tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội:

"Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện và toàn thể người bệnh, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu, sự quan tâm thiết thực mà Phòng Cảnh sát giao thông đã dành cho các nữ bệnh nhân nhân dịp 20/10. Hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn này không chỉ mang lại niềm vui, hơi ấm cho người bệnh mà còn tạo thêm động lực tinh thần to lớn, giúp các bệnh nhân vững tin hơn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật. Hy vọng rằng Bệnh viện sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, kết nối của các chiến sĩ công an trong nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tiếp theo."

Lan tỏa những giá trị cao đẹp trong cộng đồng

Không khí vỡ òa khi những chiếc mũ sinh nhật đầy sắc màu được các chiến sĩ đội lên đầu các bệnh nhân có sinh nhật trong tháng 10

Các bệnh nhân và chiến sĩ cùng nhau thổi nến, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất, thắp lên niềm điều trị

Chương trình thăm và tặng quà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 của Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã khép lại, nhưng hơi ấm của tinh thần "tương thân tương ái" vẫn sẽ còn lan tỏa mãi.

Từ những việc làm tuy nhỏ bé nhưng xuất phát từ trái tim, tình yêu thương và sự sẻ chia sẽ tiếp tục được nhân rộng; để mỗi người bệnh có thêm niềm tin, mỗi gia đình có thêm nghị lực, và xã hội ngày càng có nhiều hơn những hành động nghĩa tình hướng về các hoàn cảnh khó khăn.