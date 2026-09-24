Nối dài hành trình "Trung thu yêu thương" của Phụ nữ Công an Thủ đô

ANTD.VN -Ngày 24-9, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tổ chức chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu tại Khoa nội trú Nhi – Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội và Làng Hòa Bình Thanh Xuân.

Tại điểm đến, đoàn đã tận tay trao tặng hơn 50 phần quà cùng tiền mặt với tổng kinh phí 38 triệu đồng. Khoa nội trú Nhi (Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội) và Làng Hòa Bình Thanh Xuân là nơi tiếp nhận, điều trị, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho nhiều trẻ em khuyết tật, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các em nhỏ chịu di chứng nặng nề sau tai nạn giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông trao đổi với ThS.BSCKII Nguyễn Thị Minh Hải - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội về công tác chăm sóc sức khỏe đối với các bệnh nhân

Ý nghĩa thiết thực và tinh thần nhân văn sâu sắc

Việc lựa chọn địa điểm trên để trao quà cho các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu thể hiện tinh thần chủ động, bám sát chỉ đạo của Ban Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội trong việc rà soát, quan tâm sâu sát đến các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em yếu thế và khuyết tật .

Đông đảo phụ huynh và các em nhỏ phấn khởi tham dự chương trình Trung thu yêu thương

Đông đảo phụ huynh và các em nhỏ phấn khởi tham dự chương trình Trung thu yêu thương

Sự đồng cảm và sẻ chia chân thành khiến nữ chiến sĩ không kìm được giọt nước mắt xúc động

Hoạt động không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực, góp phần chia sẻ phần nào khó khăn, chi phí điều trị với gia đình các bệnh nhi, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn.

Hình ảnh ấm áp khi các nữ chiến sĩ bế bồng, ân cần thăm hỏi bệnh nhi

Đối với các em nhỏ bị di chứng sau tai nạn giao thông, sự có mặt và sẻ chia của những người chiến sĩ Cảnh sát giao thông, những người hằng ngày giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường mang thông điệp ấm áp về tình thương, trách nhiệm và sự đồng hành của lực lượng Công an Thủ đô đối với cộng đồng.

Trái tim của những nữ chiến sĩ Công an Thủ đô

Xúc động chia sẻ tại chương trình, Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông cho biết:

"Mỗi phần quà trao đi hôm nay chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia chân thành của toàn thể cán bộ, hội viên và chiến sĩ trong đơn vị. Chứng kiến những nghị lực phi thường của các con khi phải đối mặt với nỗi đau bệnh tật, di chứng chấn thương hay hậu quả chất độc da cam, chúng tôi càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Chúng tôi hy vọng rằng, sự ấm áp của mùa Trung thu yêu thương này sẽ truyền thêm niềm tin, nghị lực để các con và gia đình vững vàng vượt qua khó khăn, sớm phục hồi sức khỏe để hòa nhập cuộc sống."

Hoạt động ý nghĩa này đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người nữ chiến sĩ Công an Thủ đô "Bản lĩnh - Nhân văn - Vì nhân dân phục vụ" , thể hiện vai trò xung kích, tinh thần thiện nguyện và lòng nhân ái vì cộng đồng .

Đại diện Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông trao tặng những phần quà và phong bì hỗ trợ thiết thực, mang niềm vui Trung thu đến với các em nhỏ

Những phần quà nghĩa tình được trao gửi tận tay, góp phần chia sẻ khó khăn và mang lại nụ cười cho các em nhỏ

Nụ cười rạng rỡ của các nữ chiến sĩ CSGT và niềm vui của các em nhỏ khi được nhận quà

Sự hỗ trợ, dìu dắt tận tình của các chiến sĩ CSGT mang lại sự an tâm và niềm vui cho các em nhỏ khi tham gia chương trình

Các y bác sĩ và chiến sĩ CSGT cùng phối hợp, dìu dắt một em nhỏ di chuyển khó khăn

Đoàn công tác trò chuyện, động viên các gia đình và bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện

Chương trình trao quà tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội và Làng Hòa Bình Thanh Xuân chỉ là một trong những điểm nhấn nổi bật nằm trong chuỗi hoạt động của Ban Phụ nữ Công an Hà Nội nhân dịp Tết Trung thu năm 2026 .

Cùng cố gắng nhé, "chiến sĩ nhí"

Cái đập tay kết nối những trái tim, tiếp thêm sức mạnh cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện

Trước đó, Ban Phụ nữ CATP Hà Nội đã phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ cơ sở đồng loạt triển khai chương trình "Vui Tết Trung thu - Gắn kết yêu thương" với nhiều hoạt động vui chơi, phá cỗ, trao quà thiết thực cho con em cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt chú trọng tới các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật và mồ côi .

Hành trình trao gửi yêu thương ấy không chỉ dừng lại ở những phần quà trao tay, mà sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành điểm tựa tinh thần nâng bước các em nhỏ yếu thế vượt qua khó khăn, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn

Những việc làm thiết thực và giàu tính nhân văn ấy không chỉ mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn niềm vui mà còn tiếp tục khẳng định nét đẹp văn hóa, tinh thần trách nhiệm cùng hình ảnh gần gũi, ấm áp của người nữ chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân .