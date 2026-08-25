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Dụ dỗ trẻ em vi phạm trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

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TN

ANTD.VN - Từ ngày 19/8/2026, Nghị định 330/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, đề xuất nhiều mức phạt nghiêm khắc nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Theo Nghị định 330/2026/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm được quy định cụ thể cho cá nhân và tăng gấp đôi đối với tổ chức. Trong đó, khung hình phạt nặng nhất áp dụng cho hành vi kích động, lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc trẻ em tham gia hoạt động vi phạm pháp luật hay phát tán thông tin độc hại, với mức phạt tiền từ 70–100 triệu đồng đối với cá nhân và 140–200 triệu đồng đối với tổ chức.

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Bên cạnh đó, các hành vi chia sẻ, lưu trữ nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm trẻ em sẽ chịu mức phạt từ 50–140 triệu đồng. Các đơn vị cung cấp dịch vụ mạng không triển khai giải pháp kiểm soát nội dung, thiếu cảnh báo hoặc không hỗ trợ phụ huynh giám sát tài khoản của trẻ cũng đối mặt với mức phạt lên tới 100 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, đối tượng vi phạm còn bị tịch thu phương tiện, buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm, nộp lại lợi bất hợp pháp và có thể bị trục xuất nếu là người nước ngoài.

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Từ khóa:

#vi phạm trên mạng xã hội #bảo vệ trẻ em

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