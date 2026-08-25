Anh tận dụng ‘kho dữ liệu vàng’ hình ảnh chiến trường Ukraine để huấn luyện AI

ANTD.VN - Ukraine sẽ cung cấp cho Anh quyền truy cập kho dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) chứa hàng triệu hình ảnh thu thập từ chiến trường, trong thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển các hệ thống tự động và tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc họp Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác, tại Kiev Ukraine, ngày 24-8-2026

Chính phủ Anh ngày 24-8 cho biết kho dữ liệu mang tên “Avengers”, hiện được Ukraine sử dụng để huấn luyện các máy bay không người lái (UAV) tự động, sẽ được chia sẻ với các đối tác Anh.

Anh nhận định Avengers là một “mỏ vàng” dữ liệu, có thể hỗ trợ phát triển những ứng dụng AI phục vụ bảo vệ căn cứ quân sự cũng như các mục tiêu quan trọng khác như sân bay, nhà tù, đường sắt và cơ sở năng lượng.

Thỏa thuận được Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký tại Kiev ngày 24-8. Đổi lại việc tiếp cận dữ liệu chiến trường của Ukraine, Anh sẽ cung cấp chuyên môn từ các nhà nghiên cứu và trường đại học nước này.

Theo Thủ tướng Andy Burnham, quan hệ đối tác sẽ kết hợp “kinh nghiệm tác chiến thực tế” của Ukraine với hệ sinh thái AI của Anh, qua đó đẩy nhanh quá trình phát triển những năng lực mới phục vụ an ninh quốc gia và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Một trong những bước đi đầu tiên là sử dụng dữ liệu Avengers để thử nghiệm tại một cơ sở quốc phòng của Anh.

Chính phủ Anh cho biết công nghệ phát triển từ nguồn dữ liệu này có thể hỗ trợ bảo vệ các căn cứ trước những đối tượng tìm cách xâm nhập hoặc thu thập thông tin tình báo.

Việc tiếp cận lượng lớn dữ liệu thực tế từ chiến trường được đánh giá có ý nghĩa đáng kể đối với quá trình huấn luyện AI.

Các hình ảnh thu thập trong điều kiện tác chiến có thể giúp thuật toán nâng cao khả năng nhận diện mục tiêu, phân tích môi trường và hỗ trợ hoạt động của các hệ thống tự động.

Thỏa thuận AI được ký chỉ vài giờ sau khi London cho phép Kiev tiếp cận bản thiết kế để sản xuất tên lửa hành trình Storm Shadow, loại vũ khí tầm xa có khả năng tấn công mục tiêu cách khoảng 250km.

Anh là một trong những nước phương Tây hỗ trợ Ukraine mạnh mẽ về tài chính và quân sự kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.