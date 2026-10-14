ANTD.VN - Bà Kimberly Guilfoyle từ chức Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp sau nhiều tuần xuất hiện thông tin cho rằng bà đã yêu cầu một nhà tài trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump chi trả tiền để đổi lấy cơ hội tiếp cận các quan chức chính quyền.

Quyết định, được Nhà Trắng công bố vào sáng 13-10, đã chấm dứt sự nghiệp ngoại giao của một trong những đồng minh chính trị lâu năm nhất của ông Donald Trump. Động thái này diễn ra sau khi có tin Tổng thống Mỹ và Ngoại trưởng Marco Rubio tỏ ra vô cùng giận dữ trước những cáo buộc nêu trên.

“Chúng tôi đã yêu cầu Đại sứ Guilfoyle từ chức; bà ấy là một nhân sự tuyệt vời của đội ngũ và chúng tôi chúc bà ấy mọi điều tốt đẹp”, bà Katie Zacharia, tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng, phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên của mình vào ngày 13-10.

Bà Guilfoyle sau đó xác nhận việc rời khỏi cương vị mà bà mô tả là “niềm vinh dự trong cả cuộc đời”, đồng thời bác bỏ những cáo buộc mà bà gọi là “sai sự thật”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội với cam kết sẽ “quyết liệt bảo vệ danh tiếng và sự chính trực của bản thân”, bà viết: “Dù nhiệm kỳ Đại sứ của tôi có thể sắp kết thúc, nhưng cam kết của tôi đối với Tổng thống Trump, phong trào ‘Nước Mỹ trên hết’ và đất nước mà tôi yêu mến sẽ không bao giờ chấm dứt”.

Bà Kimberly Guilfoyle. Ảnh: Getty Images

Cáo buộc nghiêm trọng nhất, được tờ Wall Street Journal đưa tin lần đầu vào ngày 8-10, xoay quanh nhà tài trợ Eric Deters. Trích dẫn các tin nhắn qua ứng dụng Signal, tờ báo này đưa tin rằng vào tháng 7-2025, chỉ vài ngày trước phiên điều trần phê chuẩn tại Thượng viện Mỹ, bà Guilfoyle đã hối thúc ông Deters thanh toán hóa đơn thẻ American Express trị giá 100.000 USD, đồng thời cam đoan rằng khoản chuyển tiền này sẽ không bị lộ ở bất kỳ đâu. Đổi lại, bà Guilfoyle đề nghị sử dụng ảnh hưởng của mình để hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý và thuế của ông Eric Deters.

Ông Eric Deters cũng cho biết đã chi trả cho bà Guilfoyle khoảng 300.000 USD trong suốt nhiều năm mà không nhận được “bất kỳ sự giúp đỡ nào”, và nói với kênh MS Now rằng yêu cầu đó “hoàn toàn là một vụ trao đổi có điều kiện”.

Theo tờ Wall Street Journal, bà Guilfoyle cũng bày tỏ lo ngại về việc các nội dung trao đổi này có thể bị công khai. “Eric, tôi thực sự mong ông đừng ghi lại mọi chuyện bằng văn bản như vậy nữa”, bà viết trong một tin nhắn. Ở một tin nhắn khác, bà nói với ông Eric Deters: “Thật là ác mộng, ông sẽ khiến tôi mất chức Đại sứ đấy, đừng viết lách gì nữa”. Bà thúc giục ông Eric Deters gọi điện cho bà qua ứng dụng Signal thay vì nhắn tin.

Tờ Wall Street Journal cũng đưa tin rằng bà Guilfoyle đã nhận các món quà và dịch vụ không hợp lệ, bị cáo buộc đe dọa một quan chức nước sở tại, và vận động cho lợi ích của một công ty Hy Lạp tên là Aktor trong các hoạt động chính thức. Luật sư của bà Guilfoyle, ông Jesse Binnall, cho biết bà phủ nhận tính xác thực của các tin nhắn này.

Bà Guilfoyle, 57 tuổi - cựu công tố viên tại San Francisco và từng kết hôn với Thống đốc bang California Gavin Newsom cho đến năm 2006 - đã trở thành gương mặt quen thuộc trong đội ngũ của ông Trump sau khi rời hãng Fox News vào năm 2018. Bà là diễn giả nổi bật tại các sự kiện vận động tranh cử của ông Trump, bao gồm tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa năm 2024.

Bà Guilfoyle tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp vào năm ngoái - kế nhiệm ông George Tsunis (người được chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm) - và đến Athens cuối tháng 10-2025. Như vậy, với thông báo nêu trên của Nhà Trắng, nhiệm kỳ Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp của bà Guilfoyle kéo dài trong khoảng một năm.