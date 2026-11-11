Ngoại trưởng các nước G7 cam kết hợp tác về vấn đề Trung Đông và Ukraine

ANTD.VN - Các nhà ngoại giao hàng đầu của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy ổn định tại Trung Đông và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Hội nghị Ngoại trưởng các nước Nhóm G7 đã bế mạc tại Thủ đô Paris của Pháp vào ngày 10-11. Ảnh: NHK

Hội nghị Ngoại trưởng các nước Nhóm G7 đã bế mạc tại Thủ đô Paris của Pháp vào ngày 10-11. Những người đồng cấp từ Arập Xê-út, Ai Cập và một số quốc gia khác cũng được mời tham dự các cuộc thảo luận về tình hình Trung Đông.

Các bên cùng tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do và an toàn hàng hải qua Eo biển Hormuz và Eo biển Bab el-Mandeb. Các bên cũng nhất trí hợp tác nhằm mang lại ổn định tại Dải Gaza và các khu vực khác ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Yemen, nơi lực lượng chính phủ lâm thời và lực lượng Houthi đã xung đột trong thời gian dài. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này. Ông Motegi cũng cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục kêu gọi Iran nối lại đàm phán với Mỹ.

Sau đó, các cuộc thảo luận chuyển sang vấn đề Ukraine. Các bên cùng nhất trí về tầm quan trọng của việc đạt được ngừng bắn toàn diện giữa Ukraine và Nga.

Các vị Ngoại trưởng cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, trong đó có việc bảo đảm an ninh năng lượng và triển khai các biện pháp giúp người dân nước này vượt qua mùa đông khắc nghiệt sắp tới.