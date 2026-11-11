Tàu chở 40.000 tấn dầu diesel Nga bất ngờ dừng hành trình tới Mỹ

ANTD.VN - Một tàu chở khoảng 40.000 tấn dầu diesel của Nga đã gần như ngừng di chuyển tại khu vực Bắc Đại Tây Dương trước khi tới bờ Đông nước Mỹ, làm dấy lên những câu hỏi về khả năng nối lại hoạt động nhập khẩu nhiên liệu Nga vào thị trường Mỹ.

Tàu chở dầu Agioi Fanendes

Theo dữ liệu của công ty phân tích thị trường năng lượng Kpler công bố ngày 10-11, tàu Agioi Fanendes đã nhận lô dầu diesel tại cảng Primorsk của Nga ngày 23-10 và đăng ký điểm đến là thành phố New York, Mỹ dự kiến cập cảng vào ngày 7-11.

Tuy nhiên, sau đó tàu đã thay đổi trạng thái điểm đến trên hệ thống nhận dạng tự động từ New York sang “chờ chỉ thị về điểm đến".

Kể từ ngày 9-11, con tàu gần như đứng yên giữa Bắc Đại Tây Dương, trong khi mớn nước vẫn duy trì ở mức khoảng 11 mét, dấu hiệu cho thấy lượng hàng trên tàu chưa được dỡ xuống.

Hiện chưa rõ tàu Agioi Fanendes sẽ tiếp tục hành trình tới Mỹ hay chuyển hướng sang một khách hàng khác.

Trong một diễn biến liên quan, công ty tình báo hàng hải Windward cho biết một trong hai tàu mà hãng đánh giá với độ tin cậy cao là đang vận chuyển dầu diesel của Nga tới Mỹ đã quay đầu.

Theo Windward, ngay cả khi tàu còn lại tiếp tục cập cảng Mỹ, khả năng hàng hóa trên tàu là dầu diesel Nga cũng chưa được xác nhận.

Những diễn biến này xuất hiện sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 9-10 thông báo nới lỏng một số biện pháp hạn chế đối với hoạt động thương mại dầu diesel của Nga trong những tháng tới.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia vận tải biển, việc Washington nới lỏng một số quy định không đồng nghĩa dòng dầu diesel Nga sẽ nhanh chóng quay trở lại thị trường Mỹ. Hoạt động giao dịch vẫn đối mặt nhiều rào cản về tài chính, bảo hiểm, vận tải và rủi ro chính trị.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố một thỏa thuận với Matxcơva để nhập khẩu dầu diesel từ Nga nhằm giúp giảm giá xăng dầu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.