Ông Trump để ngỏ khả năng Mỹ tham gia không kích Houthi sau vụ tấn công sân bay Riyadh

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể tham gia các đòn không kích của Ảrập Xêút nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen, sau vụ tấn công mới nhất nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid tại Thủ đô Riyadh.

Tổng thống Donald Trump

Phát biểu với báo giới ngày 10-10, ông Trump nói: “Chúng tôi có thể. Chúng tôi sẽ xem xét. Chúng tôi vừa mới biết về vụ tấn công gần đây, vì vậy sẽ đưa ra quyết định. Chúng tôi hành động rất nhanh thôi”.

Bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra ngay trước khi cơ quan hàng không dân dụng Ảrập Xêút xác nhận hậu quả của vụ tấn công.

Theo nhà chức trách, một quả tên lửa đã đánh trúng khu vực nhà ga số 3 và số 4 tại sân bay King Khalid, khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào một quốc gia vùng Vịnh kể từ khi xung đột khu vực leo thang.

Sân bay Riyadh đã phải tạm ngừng hoạt động, nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng sang các sân bay khác.

Trong những ngày gần đây, sân bay King Khalid liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công.

Trước đó, các vụ tập kích khác đã khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có một phi công Ảrập Xêút, đồng thời gây hư hại một số máy bay dân dụng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận có một công dân Mỹ nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.