An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thế giới

3 trẻ sơ sinh tử vong trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Ấn Độ

0 bình luận
Thu Nguyên

ANTD.VN - Hỏa hoạn bùng phát trong đêm tại khoa Chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt của bệnh viện ở bang Telangana, miền Nam Ấn Độ, khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong.

1000050732.jpg
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Vụ cháy xảy ra lúc 23h50 đêm 21-9. Hỏa hoạn bùng phát tại Khoa Chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt thuộc Viện Khoa học Y khoa Rajiv Gandhi (RIMS) ở Adilabad, bang Telangana.

Theo báo cáo ban đầu, lửa có thể bùng phát do chập điện điều hòa, khói dày đặc nhanh chóng bao trùm toàn bộ khoa phòng.

1000050733.jpg

Lực lượng cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường và kịp thời khống chế đám cháy. 28 trẻ sơ sinh khác đang điều trị tại đây đã được sơ tán an toàn.

Cảnh sát địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ việc, làm rõ hệ thống điện, thiết bị điều hòa và công tác phòng cháy chữa cháy tại khoa sơ sinh có đảm bảo an toàn hay không.

1000050734.jpg
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ

Thủ hiến bang Telangana Revanth Reddy gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo bệnh viện tập trung chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho các cháu bé được sơ tán.

Ông cũng yêu cầu điều tra toàn diện và siết chặt an toàn điện, phòng cháy tại tất cả bệnh viện trên địa bàn bang để tránh tái diễn sự cố tương tự.

Theo Xinhua

Tin liên quan

Từ khóa:

#Hỏa hoạn bệnh viện #Trẻ sơ sinh #Ấn Độ

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng