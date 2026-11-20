ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 diễn ra vào ngày 21/11 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ bên bờ Hồ Hoàn Kiếm. Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai phương án bảo vệ, duy trì ứng trực 100% quân số trong suốt quá trình hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt, tập trung phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân và sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho ngày hội văn hóa lớn của Thủ đô.