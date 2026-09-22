Thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm lừa đảo có tổ chức, tội phạm khủng bố

ANTD.VN - Ngày 21/9/2026 (theo giờ địa phương), tại TP New York (Hoa Kỳ), trong khuôn khổ chuyến công tác tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 81, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì và tham gia chuỗi hoạt động đối ngoại đa phương và song phương nổi bật.

Tại Trụ sở LHQ, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đại diện Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của LHQ (UNODC) đã đồng chủ trì phiên họp về đấu tranh với tội phạm lừa đảo có tổ chức, góp phần dẫn dắt nỗ lực quốc tế trước các thách thức an ninh mạng xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của LHQ (UNODC) đồng chủ trì phiên họp về đấu tranh với tội phạm lừa đảo có tổ chức.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và bà Monica Kathina Juma, Giám đốc điều hành Văn phòng LHQ về Ma tuý và Tội phạm đã ký “Ý định thư về việc thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNODC tại Việt Nam”.

Bộ trưởng Lương Tam Quang có cuộc làm việc với Quyền Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách phòng, chống khủng bố.

Bộ trưởng Lương Tam Quang có buổi làm việc với Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Cartwright Weiland.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam coi đóng góp cho hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới là trách nhiệm, đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, củng cố khuôn khổ pháp lý quốc tế về phòng, chống tội phạm trên cơ sở vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là một thành viên tích cực, một đối tác tin cậy và một nhịp cầu thúc đẩy hợp tác toàn cầu vì một thế giới an toàn hơn, công bằng hơn và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp lãnh đạo Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS).

Dịp này, Bộ trưởng đã ký “Ý định thư về việc thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNODC tại Việt Nam”.

Tại cuộc làm việc với Quyền Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách phòng, chống khủng bố hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, nâng cao năng lực thực thi pháp luật nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm khủng bố.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ gồm Amazon, American Kestrel và Excelerate Energy.

Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có buổi làm việc với Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Cartwright Weiland. Hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy đàm phán Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự, đẩy mạnh hợp tác truy bắt đối tượng truy nã và chia sẻ thông tin cùng quan tâm. Trước đó, Bộ trưởng đã tiếp lãnh đạo Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS).

Tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ gồm Amazon, American Kestrel và Excelerate Energy, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Bộ Công an luôn giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh kinh tế, kiến tạo môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và thượng tôn pháp luật. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các tập đoàn thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ phát triển hạ tầng năng lượng sạch tại Việt Nam.