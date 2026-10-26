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Mưa lớn gây lũ quét, bùn đá tràn ngập đảo du lịch Phuket, Thái Lan

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Đảo du lịch nổi tiếng Phuket của Thái Lan vừa hứng chịu trận mưa lớn kéo dài gây lũ quét, cuốn theo lượng lớn bùn đất, đá tảng tràn vào khu dân cư và khu du lịch vào sáng 26-10.

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Ô tô mắc kẹt trong bùn đá ở quận Kathu, Phuket vào sáng 26-10-2026

Trong 24 giờ, lượng mưa đo được tại Phuket lên tới 142,8mm, tạo ra dòng nước chảy xiết từ trên đồi đổ xuống.

Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là phường Patong, quận Kathu. Nhiều tuyến đường như Na Nai 5 và Na Nai 8 bị bùn đất dày đặc vùi lấp, không thể lưu thông.

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Cửa kính các cửa hàng bị vỡ, hàng hóa bị cuốn trôi, nhiều ô tô, xe máy ngập trong bùn đá.

Chính quyền Patong đã nhanh chóng mở 3 điểm trú ẩn tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng tại trụ sở chính quyền, trường học Wat Suwankeereewong và khách sạn Patong Bay Hill.

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Lực lượng chức năng huy động máy xúc, xe tải và hàng chục nhân viên để nạo vét bùn, khơi thông cống rãnh.

Phó Tỉnh trưởng Phuket Romdon Hayiawae cho biết, cả 3 quận của tỉnh, bao gồm Phuket, huyện Kathu và Thalang đều bị ảnh hưởng.

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Khoảng hơn 100 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh bị thiệt hại. Rất may, đến trưa cùng ngày chưa ghi nhận thương vong về người.

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Ngoài Phuket, mưa lớn cũng gây ngập lụt tại nhiều tỉnh miền Nam Thái Lan như Trang, Satun, Nakhon Si Thammarat.

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Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài ở khu vực miền Nam đến hết ngày 29-10 do rãnh gió mùa hoạt động mạnh, nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Theo Bangkokpost

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Từ khóa:

#Phuket #Lũ quét #Mưa lớn #Thái Lan

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