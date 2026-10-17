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Thế giới

Ngập lụt tại Thái Lan khiến 76 người thiệt mạng

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Ngập lụt kéo dài từ giữa tháng 9 đã khiến 76 người tử vong tại Thái Lan, khoảng 2,43 triệu người tại Thủ đô Bangkok và 20 tỉnh vẫn đang phải chịu ảnh hưởng của thảm họa thiên nhiên này.

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Ngập lụt đã ảnh hưởng đến 51 tỉnh, thành phố trên khắp Thái Lan

Cơ quan Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết, tính đến ngày 15-10, khoảng 791.700 hộ gia đình đang gặp khó khăn vì ngập lụt.

Nước vẫn bao phủ nhiều khu vực thuộc miền Bắc, miền Đông và đồng bằng miền Trung, song mực nước tại phần lớn địa phương đang giảm.

Tỉnh Prachin Buri ghi nhận số người tử vong cao nhất với 25 trường hợp. Samut Prakan và Suphan Buri mỗi tỉnh có 9 người thiệt mạng, Chachoengsao ghi nhận 7 trường hợp, Sa Kaeo có 6 trường hợp. Bangkok và Nakhon Nayok mỗi địa phương ghi nhận 4 người tử vong.

Pathum Thani là tỉnh có số hộ chịu ảnh hưởng lớn nhất, với hơn 248.800 gia đình tại toàn bộ 7 huyện. Tại Bangkok, khoảng 220.400 hộ ở các quận Lat Krabang, Nong Chok, Min Buri và Saphan Sung vẫn bị ảnh hưởng bởi nước lũ.

Tình trạng ngập lụt cũng tiếp diễn tại Ayutthaya với gần 69.600 hộ gia đình chịu tác động, Prachin Buri với hơn 59.700 hộ, Chachoengsao với khoảng 54.700 hộ và Nakhon Nayok với hơn 53.200 hộ.

Nhà chức trách Thái Lan đã chuyển khoảng 4,12 tỷ baht tiền hỗ trợ (127 triệu USD) tới hơn 540.000 gia đình bị ảnh hưởng tại Bangkok và 58 tỉnh.

Các lực lượng cứu hộ tiếp tục hỗ trợ người dân và đẩy nhanh việc tiêu thoát nước tại những khu vực còn ngập sâu.

Theo Bangkokpost

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Từ khóa:

#Ngập lụt Thái Lan #Thiệt hại nhân mạng #Thiên tai

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