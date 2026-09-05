Phim truyền hình Kế hoạch CM12: C4, C5 như "vớ được vàng" khi nghe kế hoạch của K64 chỉ mất 2 ngày để xâm nhập Việt Nam (P2)

ANTD.VN - Phim truyền hình “Kế hoạch CM12” do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất vừa chính thức lên sóng kênh ANTV - Truyền hình Công an nhân dân và kênh HTV7 - Truyền hình TP HCM. Phim “Kế hoạch CM12” là một chuyên án tiêu biểu về nghệ thuật đấu tranh phản gián chống lại tổ chức phản động lưu vong “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Chuyên án kéo dài trong suốt 8 năm (1980 - 1988) với địa bàn trải dài qua nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ, tập trung trong các năm 1981-1984, chủ yếu tại tỉnh Cà Mau.