Cảnh sát cơ động Hà Nội: Tăng cường vũ trang bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát cơ động - Công an TP. Hà Nội duy trì nghiêm túc công tác vũ trang canh gác, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Với tinh thần kỷ luật, cảnh giác và trách nhiệm cao, các cán bộ, chiến sĩ ứng trực 24/7, siết chặt kiểm soát người và phương tiện ra vào. Việc chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống bất thường góp phần giữ vững an ninh, trật tự trật tự xã hội. Video giới thiệu bằng tiếng Anh của nhóm binh nhất Nguyễn Lê Bảo Duy, Nguyễn Mạnh Long - Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội.