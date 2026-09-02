Công an Hà Nội ra mắt 3 sản phẩm chuyển đổi số trọng điểm phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Sáng 2/9, trong không khí phấn khởi kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt 3 sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số trọng điểm phục vụ nhân dân. Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì buổi lễ. Cùng dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng; đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các sở, ngành thành phố.