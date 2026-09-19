Phát hiện hố va chạm ‘trăm năm có một’ trên Mặt trăng

ANTD.VN - Hố va chạm mới hình thành lớn nhất từng được phát hiện trong Hệ Mặt Trời vừa được tìm thấy trên Mặt trăng. Các nhà khoa học mô tả đây là một sự kiện va chạm “trăm năm có một”.

Hố va chạm trên Mặt trăng. Ảnh: NASA

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances vào ngày 16-9, hố va chạm này có đường kính 222 mét, sâu 43 mét, được xác định thông qua hình ảnh từ camera của Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt trăng (LROC) thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

Nhà nghiên cứu Robert Wagner là người đầu tiên phát hiện ra dấu vết này trong quá trình kiểm tra định kỳ các hình ảnh do camera góc rộng của LROC chụp vào tháng 10-2025. Sau đó, các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu quan sát có độ phân giải cao hơn trong những tháng tiếp theo để đo đạc hố va chạm và khảo sát địa hình xung quanh.

Theo NASA, hố va chạm hình thành trong khoảng thời gian từ ngày 11-4 đến ngày 22-5-2024, khi một sao chổi hoặc tiểu hành tinh có kích thước tương đương tòa nhà cao từ 3 đến 6 tầng lao vào bề mặt Mặt trăng.

Vụ va chạm đã hất tung các mảnh vụn ra khu vực xung quanh và tạo ra một “điểm lạnh” rộng khoảng 7 km, tại đây, nhiệt độ ban đêm thấp hơn tới 9 độ C so với các khu vực lân cận.

Các nhà nghiên cứu cho rằng cú va chạm đã làm tơi xốp lớp regolith - lớp đá vụn và bụi bao phủ bề mặt Mặt trăng - khiến lớp này giảm mật độ, do đó khả năng giữ nhiệt kém hơn.

Hố va chạm này được đặt tên chính thức là McGetchin, theo tên nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu Mặt trăng, Tom McGetchin, kích thước của nó vượt xa các hố va chạm mới hình thành từng được phát hiện trước đó. Trước khi phát hiện ra hố này, hố va chạm mới hình thành lớn nhất từng được xác định trên Mặt trăng chỉ có đường kính khoảng 70 mét.

Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh Mặt trăng đang trở thành tâm điểm ngày càng quan trọng của hoạt động thám hiểm không gian quốc tế. Giám đốc NASA Jared Isaacman nói với hãng CBS News vào tháng 7 rằng Mỹ đang thực sự ở trong “cuộc đua không gian” với Trung Quốc. Chương trình Artemis của NASA đặt mục tiêu thực hiện chuyến đổ bộ có người lái đầu tiên lên Mặt trăng kể từ kỷ nguyên Apollo vào năm 2028, với tầm nhìn dài hạn là thiết lập sự hiện diện bền vững của con người trên Mặt trăng.