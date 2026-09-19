Nỗ lực giữ đê sông Bùi và ca trực chưa có hồi kết

ANTD.VN - Mực nước dâng cao đã đẩy lưu vực sông Bùi vào một cuộc khủng hoảng thủy văn nghiêm trọng, biến nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội thành rốn lũ. Tại xã Trần Phú (Thành phố Hà Nội) sự gia tăng đột biến của lưu lượng dòng chảy đã phá vỡ các ngưỡng an toàn, đặt hệ thống đê bối và hàng ngàn hộ dân vào tình trạng báo động. Trong bối cảnh dòng nước lũ vẫn đang bủa vây và diễn biến thời tiết chưa có dấu hiệu khả quan, lực lượng Công an xã Trần Phú đã và đang đóng vai trò nòng cốt trong chiến dịch ứng phó...

Sức ép lên hệ thống đê điều

Lưu vực sông Bùi mang đặc thù địa hình trũng thấp, khả năng tiêu thoát nước chậm, khiến nơi đây luôn là điểm nóng trong các đợt mưa lớn. Dữ liệu quan trắc thủy văn trong những ngày giữa tháng 9/2026 cho thấy một biểu đồ dâng cao tuyến tính, liên tục đe dọa kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai của địa phương.

Cụ thể, vào chiều 16/9, mực nước tại trạm Yên Duyệt đạt 7,20m, vượt báo động III 0,20m, khiến nước bắt đầu dâng tràn các đoạn đê thấp. Tình hình trở nên xấu hơn vào sáng 17/9 khi mực nước vọt lên 7,65m, gây ngập lụt diện rộng và chia cắt các khu dân cư. Đến 14 giờ ngày 18/9, mực nước đã chạm mốc 7,76m, vượt báo động III 0,76m, buộc chính quyền phải ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp. Đáng lo ngại hơn, đến rạng sáng 19/9, đỉnh lũ mới được thiết lập ở mức 7,88m, đẩy rủi ro sạt lở đê lên mức cực đại.

Mực nước sông Bùi liên tục lập đỉnh vượt báo động III, gây áp lực khổng lồ lên hệ thống đê bối và bủa vây các khu dân cư

Sự gia tăng liên tục của mực nước không chỉ gây ngập lụt bề mặt mà còn tạo ra áp lực thủy tĩnh khổng lồ lên thân đê. Khi độ chênh lệch so với Báo động III duy trì ở mức cao trong nhiều ngày, các đê đất bắt đầu no nước, làm gia tăng theo cấp số nhân rủi ro thẩm thấu, sụt lún và bục vỡ. Tình trạng này đòi hỏi một sự can thiệp vật lý liên tục và quyết liệt để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống đê Gò Khoăm và các tuyến bờ bao xung yếu.

Chạy đua cùng dòng nước

Hệ lụy trực tiếp của khủng hoảng thủy văn là sự tàn phá sinh kế và đe dọa trực tiếp đến cuộc sống nhân dân. Tại xã Trần Phú, mưa lũ đã tác động đến 847 hộ dân với khoảng 5.620 nhân khẩu, làm ngập hơn 10km đường giao thông, hư hỏng 2 cống thủy lợi và nhấn chìm 1 trường học, 1 nhà văn hóa. Sự đình trệ của hệ thống hạ tầng nông nghiệp cũng được ghi nhận với 8,1ha lúa, 4,6ha rau màu, 30ha cây ăn quả và 10,2ha diện tích thủy sản bị ảnh hưởng, buộc người dân phải chạy lũ cho hơn 17.500 gia súc, gia cầm.

Ngập lụt diện rộng chia cắt hạ tầng giao thông, đe dọa trực tiếp đến đời sống và sinh kế của hàng trăm hộ dân xã Trần Phú

Trước diễn biến mực nước đạt 7,76m vào 14 giờ ngày 18/9, Chủ tịch UBND xã Trần Phú đã ban hành Lệnh số 02/L-BCH, yêu cầu di dời khẩn cấp toàn bộ nhân dân tại các khu vực nguy hiểm thuộc thôn Khôn Duy.

Quá trình thực thi mệnh lệnh này đặt lên vai lực lượng Công an xã áp lực thời gian cực lớn. Cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp cùng dân quân tỏa đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để hỗ trợ di dời 145 hộ với 580 người đến điểm tránh trú an toàn tại Trường Trung học cơ sở Trần Phú B. Việc sơ tán không diễn ra trong điều kiện thuận lợi; lực lượng chức năng phải lội qua những vùng nước ngập ngang thắt lưng, sử dụng xuồng nhỏ, trực tiếp cõng người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai vượt khỏi khu vực dòng chảy xiết. Không có chỗ cho sự hoảng loạn, chiến dịch diễn ra với kỷ luật thép nhằm bảo đảm không một nhân khẩu nào bị bỏ lại.

Người dân được hỗ trợ di dời khẩn cấp và bố trí nơi tránh trú an toàn tại Trường THCS Trần Phú B

Trận tuyến đê Gò Khoăm và nỗ lực bảo vệ hạ tầng

Khi màn đêm buông xuống, điện lưới bị cắt để phòng ngừa tai nạn, trận chiến giữ đê mới thực sự bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Khu vực đê Gò Khoăm (thôn Khôn Duy) trở thành điểm nóng đòi hỏi sức người liên tục để bù đắp cho sự bào mòn của dòng nước.

Công an xã Trần Phú họp khẩn ngay trong đêm để đánh giá tình hình và phân công lực lượng bám sát các điểm xung yếu

Trong suốt các đêm 16, 17 và 18/9, lực lượng Công an xã Trần Phú cùng 32 cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 31 (Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không - Không quân) và 50 chiến sĩ Trường Sĩ quan Đặc công đã triển khai đội hình gia cố đê bối. Dưới ánh đèn pin và mưa lạnh, hàng chục cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong nước đục, trực tiếp đóng và vác hàng ngàn bao cát. Hơn 400m³ cát đen, 8.000 bao tải và hàng trăm mét vuông bạt đã được huy động để xử lý các vết nứt và nâng cao mặt đê.

Hàng ngàn bao cát được lực lượng vũ trang và nhân dân đội mưa vận chuyển, đắp bờ bao ngăn nước trong đêm tối

Kiểm soát giao thông và ngăn chặn hệ luỵ thứ cấp

Ngập lụt diện rộng luôn đi kèm với những rủi ro thứ cấp nghiêm trọng: tai nạn đuối nước do di chuyển qua vùng nước xiết và tình trạng mất an ninh trật tự tại các khu dân cư đã sơ tán.

Lực lượng chức năng giăng dây, đặt biển cảnh báo và kiên quyết không cho phương tiện di chuyển qua các điểm nước chảy xiết

Để phòng tránh rủi ro Công an xã Trần Phú đã thiết lập hệ thống rào chắn, chốt chặn tại tất cả các ngầm tràn và đường liên thôn ngập sâu. Cán bộ Công an xã cắm chốt 24/24 giờ, biến mình thành những "cọc tiêu" sống phân luồng phương tiện, kiên quyết yêu cầu người dân quay đầu trước những đoạn đường nguy hiểm.

Cán bộ Công an xã túc trực 24/24 giờ tại các chốt chặn ngập sâu, làm nhiệm vụ phân luồng và cảnh báo an toàn cho nhân dân

Đồng thời, khi hàng trăm hộ dân tại Khôn Duy, Mỹ Tiến... tạm "rời bỏ" nhà cửa, việc bảo vệ khối tài sản và cơ nghiệp để lại trở thành một nhiệm vụ tối quan trọng. Công an xã đã tổ chức các ca tuần tra xuyên đêm bằng xuồng máy, rọi đèn kiểm soát từng khu chuồng trại, từng ngôi nhà trống. Hoạt động hướng đến mục tiêu kép: vừa ngăn chặn tuyệt đối các đối tượng lợi dụng thiên tai để trộm cắp, vừa kịp thời phát hiện sớm các nguy cơ chập cháy hoặc sập đổ cấu trúc do ngâm nước lâu ngày.

Chủ động ứng phó mọi diễn biến

Tính đến rạng sáng ngày 19/9, số liệu đo đạc cho thấy mực nước sông Bùi tiếp tục lập đỉnh mới tại 7,88m. Tình trạng ngập lụt nội đồng được dự báo sẽ còn kéo dài nhiều ngày do khả năng tiêu thoát nước của lưu vực đã chạm ngưỡng bão hòa.

Dù đối mặt với những ca trực kéo dài không nghỉ, lực lượng công an xã vẫn dầm mình trong bùn nước, sát cánh cùng nhân dân

"Cuộc chiến" vẫn chưa có dấu hiệu dừng, và lực lượng Công an xã Trần Phú đang phải đối mặt với một thử thách kéo dài. Chia sẻ với phóng viên ANTĐ, Trung tá Hoàng Thanh Sơn, Trưởng Công an xã Trần Phú cho biết, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đang duy trì ứng trực 24/24 giờ theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ từ mưa lũ để bảo vệ an toàn cao nhất cho tính mạng và tài sản của nhân dân.

Qua những ngày dầm mình giữa dòng nước đục, sự kỷ luật, kỹ năng ứng phó và ý chí dẻo dai của lực lượng Công an cơ sở đã được minh chứng một cách rõ nét. Sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân xã Trần Phú là tấm khiên vững chắc nhất vượt qua sự khắc nghiệt của thiên tai.