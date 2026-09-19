ANTD.VN - Chủ động bảo đảm an ninh, trật tự, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi, người đi lại khó khăn trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thượng Phúc, Hà Nội đã để lại những hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Ngày 15/9/2026, trong quá trình triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Quốc tế Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thượng Phúc đã chủ động triển khai nhiệm vụ, đồng thời tận tình hỗ trợ người dân, góp phần để hoạt động chi trả diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy định.

Công an xã Thượng Phúc hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục

Xác định công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Công an xã Thượng Phúc đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực tổ chức chi trả. Các cán bộ, chiến sĩ có mặt tại những vị trí cần thiết, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục theo quy định.

Việc tổ chức lực lượng hợp lý, chủ động nắm tình hình và kịp thời hướng dẫn đã góp phần tạo không khí trật tự, nghiêm túc tại khu vực chi trả. Người dân được hướng dẫn đến đúng khu vực, thực hiện các bước hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nhận tiền hỗ trợ, hạn chế tình trạng tập trung đông người, lúng túng hoặc phải di chuyển nhiều lần.

Cán bộ chiến sĩ hỗ trợ người cao tuổi đến thực hiện các thủ tục liên quan.

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết mưa kéo dài, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thượng Phúc tận tình hỗ trợ người dân đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Với người cao tuổi, người đi lại khó khăn, cán bộ, chiến sĩ chủ động đưa, đón, hỗ trợ di chuyển đến khu vực hoàn thiện thủ tục và nhận tiền. Những việc làm tưởng như rất nhỏ nhưng được thực hiện bằng sự trách nhiệm, tận tụy đã giúp người dân cảm thấy yên tâm, thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục liên quan.

Không chỉ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an xã còn trực tiếp góp phần tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình người dân đến làm thủ tục. Từ việc hướng dẫn vị trí, hỗ trợ di chuyển cho đến giải đáp, chỉ dẫn các bước cần thiết, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ gần gũi, tôn trọng và lắng nghe nhân dân.

Công tác giải phóng mặt bằng luôn là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là quá trình liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và đời sống của người dân. Vì vậy, việc bảo đảm an ninh, trật tự gắn với tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án.

Từ những hành động cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thượng Phúc đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn gần dân, sát dân, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi gặp khó khăn.

Từ những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy, phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” tiếp tục được cụ thể hóa, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, nhân văn, tận tụy và hết lòng phục vụ nhân dân.