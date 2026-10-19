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Người dân Bangkok thức trắng đêm xếp hàng nhận hỗ trợ ngập lụt

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Hàng nghìn người dân Bangkok, Thái Lan đã phải xếp hàng từ nửa đêm, thậm chí thức trắng đêm trước các văn phòng quận để đăng ký nhận tiền hỗ trợ ngập lụt, khi nhu cầu quá lớn khiến số thứ tự mỗi ngày nhanh chóng hết sạch.

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Người dân xếp hàng từ nửa đêm bên ngoài văn phòng huyện Sai Mai để chờ đăng lý nhận hỗ trợ ngập lụt, ngày 18-10-2026

Tại Văn phòng quận Lat Krabang, toàn bộ 600 suất đăng ký trong ngày đã được phát hết trước 6h30 sáng.

Trên các diễn đàn địa phương, nhiều người dân được khuyến cáo kiểm tra thông tin trước khi tới để tránh mất thời gian và chi phí đi lại khi chỉ tiêu đã kín.

Tình trạng tương tự diễn ra tại quận Sai Mai. Theo các bài đăng trên mạng xã hội, người đầu tiên đến xếp hàng từ 0h20.

Đến gần 3h sáng, số thứ tự đã vượt quá 430 và chỉ khoảng một giờ sau tăng lên hơn 570 người. Người dân cho biết hạn mức 1.000 hồ sơ mỗi ngày của quận hết rất sớm.

Nhiều người mang theo giấy, bút để ghi tên giữ chỗ và đặt đồ vật đánh dấu vị trí trong hàng chờ.

Các hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy dòng người kéo dài trước các trụ sở hành chính từ tờ mờ sáng.

Việc đăng ký hỗ trợ diễn ra khi ngập lụt vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng tới Bangkok và nhiều tỉnh miền Trung Thái Lan.

Chính quyền đang triển khai các gói hỗ trợ từ 5.000-9.000 baht (4-7,2 triệu đồng) mỗi hộ đủ điều kiện, tùy theo mức độ thiệt hại do ngập lụt.

Theo giới chức Thái Lan, hàng trăm nghìn hộ dân tại Bangkok đã nộp đơn nhận hỗ trợ. Các quận Lat Krabang, Bang Kapi, Sai Mai, Khlong Sam Wa và Min Buri nằm trong nhóm có số hồ sơ đăng ký cao nhất.

Trước tình trạng quá tải, chính quyền Bangkok khuyến khích người dân đăng ký trực tuyến thông qua ứng dụng và cổng thông tin điện tử, đồng thời tăng thêm nhân lực, máy tính và các điểm tiếp nhận hồ sơ để giảm thời gian chờ đợi.

Theo Bangkokpost

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Từ khóa:

#Bangkok #Hỗ trợ ngập lụt #Người dân

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