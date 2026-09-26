Nga không chuẩn bị cho cuộc chiến với châu Âu

ANTD.VN - Ngày 25-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow không có ý định thực hiện hành động quân sự nhằm vào các nước châu Âu, đồng thời bác bỏ những cáo buộc về mối đe dọa từ Nga, coi đó là nỗ lực nhằm thổi bùng căng thẳng.

Phát biểu trước báo giới bên lề Diễn đàn Văn hóa Thống nhất lần thứ 12 tại St. Petersburg vào ngày 25-9, Tổng thống Putin cho rằng các nước châu Âu đang làm gia tăng căng thẳng để duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine. Ông cáo buộc các “nhóm hiếu chiến” tại châu Âu đang tìm cách biến Ukraine thành “bia đỡ đạn” nhằm kìm hãm sự phát triển của Nga.

Ông Putin mô tả những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur về khả năng xảy ra xung đột với Nga là hành động “khiêu khích”, đồng thời gọi các tuyên bố về lợi ích của việc tấn công phủ đầu Nga là “trò hề chính trị”. “Gánh xiếc đã rời đi, nhưng những gã hề vẫn ở lại”, ông nói.

Tổng thống Putin cũng đề cập đến triển vọng nối lại đàm phán với Kiev, khẳng định Moscow sẽ đưa ra mọi quyết định dựa trên lợi ích của chính nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Theo Tổng thống Putin, Ukraine đang tích cực đề cập đến triển vọng ngừng bắn - bao gồm việc ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dỡ bỏ phong tỏa bờ Biển Đen của Nga - trong khi vẫn tiếp tục các cuộc tập kích nhắm vào Nga.

Ông Putin cho biết Nga đã đáp trả các cuộc tấn công nhắm vào dân thường, đặc biệt là vụ tấn công quy mô lớn của Ukraine vào Moscow hôm 20-9, cũng như các cuộc tấn công vào khu dân cư và các quan chức bầu cử. Ông mô tả các đòn đáp trả của Nga là “nhạy bén và có sức tàn phá lớn” đối với lực lượng Ukraine.

“Họ cần phải cảm nhận được những đòn đáp trả này từ phía Nga và hiểu rằng không hành động khiêu khích hay sự leo thang căng thẳng nào có thể mang lại kết quả mà họ mong muốn. Những hành động đó chỉ khiến vị thế của họ trở nên tồi tệ hơn mà thôi”, Tổng thống Nga nói.

Theo ông Putin, những cáo buộc cho rằng Moscow có ý định tấn công châu Âu đang được sử dụng để biện minh cho việc tiếp tục chi tiền cho Ukraine trước công chúng châu Âu. “Đây hoàn toàn là điều vô lý”, ông khẳng định.