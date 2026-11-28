ANTD.VN - Chính phủ Nga thông báo gia hạn lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu máy bay đến hết tháng 3-2027 trong lúc thị trường năng lượng nội địa tiếp tục căng thẳng do các cuộc tập kích của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu.

Xe bồn tiếp nhiên liệu cho máy bay chở khách tại sân bay Nga

Ngày 27-11, Chính phủ Nga cho biết sẽ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu hàng không, bao gồm cả nhiên liệu mua qua giao dịch trên sàn, từ ngày 1-12-2026 đến hết 31-3-2027.

Lệnh cấm này được ban hành lần đầu vào tháng 6-2026 sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu khiến sản lượng trong nước sụt giảm và gây thiếu hụt cục bộ. Lệnh cấm cũ hết hiệu lực vào ngày 30-11-2026.

Theo sắc lệnh do Thủ tướng Mikhail Mishustin ký, biện pháp này nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước và đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn.

Lệnh cấm không áp dụng đối với các trường hợp cung cấp theo thỏa thuận liên chính phủ quốc tế, các lô hàng viện trợ nhân đạo, cung cấp cho quân đội Nga, sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan và các hoạt động của Nga tại quần đảo Svalbard ngoài khơi Na Uy.

Trước đó, ngày 26-11, Phó Thủ tướng Alexander Novak thừa nhận tình hình trên thị trường nhiên liệu tại Nga vẫn "khá căng thẳng" do nhiều nhà máy lọc dầu lớn đang phải sửa chữa.

Ông Novak cho biết thêm, chính quyền sẽ quyết định vào tháng tới về việc có tiếp tục nhập khẩu xăng vào năm 2027 và gia hạn các hạn chế xuất khẩu xăng hiện tại, vốn sẽ hết hạn vào tháng 1 hay không.