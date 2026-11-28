ANTD.VN - Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công Bhargavastra, hệ thống phòng không nội địa được thiết kế chuyên biệt để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) theo bầy đàn.

Bhargavastra trong cuộc thử nghiệm tại thao trường Pokhran ngày 24-11-2026

Bhargavastra do Công ty Solar Defence and Aerospace Limited (SDAL) phát triển, được xem là một trong những nỗ lực mới nhất của Ấn Độ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước mối đe dọa từ các loại UAV cỡ nhỏ và UAV cảm tử đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các chiến trường.

Theo nhà phát triển, hệ thống sử dụng mô hình phòng thủ nhiều lớp. Lớp đầu tiên sử dụng rocket đánh chặn để vô hiệu hóa số lượng lớn UAV trong thời gian ngắn.

Lớp thứ hai gồm các tên lửa dẫn đường chính xác, có nhiệm vụ tiêu diệt những mục tiêu riêng lẻ hoặc mục tiêu có giá trị cao lọt qua tuyến phòng thủ ban đầu.

Các cuộc thử nghiệm được tiến hành tại thao trường Pokhran thuộc bang Rajasthan cho thấy Bhargavastra có khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn mục tiêu thông qua mạng lưới radar, cảm biến và hệ thống chỉ huy - kiểm soát tích hợp.

Khác với nhiều giải pháp chống UAV dựa chủ yếu vào gây nhiễu điện tử, Bhargavastra áp dụng phương thức tiêu diệt trực tiếp bằng hỏa lực.

Cách tiếp cận này được đánh giá phù hợp với xu hướng phát triển của các UAV tự hành hoặc UAV cảm tử, vốn có khả năng tiếp tục hoạt động ngay cả khi bị gây nhiễu tín hiệu điều khiển.

Hệ thống được lắp trên phương tiện cơ động, cho phép triển khai nhanh tại nhiều loại địa hình khác nhau.

Radar tích hợp được cho là có khả năng phát hiện UAV ở khoảng cách tới 10 km, trong khi nền tảng điều khiển ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ nhận diện và phân loại mục tiêu.

UAV đang làm thay đổi cục diện chiến tranh hiện đại. Các cuộc xung đột gần đây cho thấy, thiết bị bay không người lái giá rẻ nhưng số lượng lớn có thể tạo ra thách thức đáng kể đối với các hệ thống phòng không truyền thống.

Nếu hoàn thành các bước đánh giá tiếp theo của quân đội, Bhargavastra có thể trở thành một thành phần quan trọng trong mạng lưới phòng không tầm gần của Ấn Độ.