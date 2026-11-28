ANTD.VN - Ngày 27-11, Điện Kremlin thông báo, Nga vừa biên chế tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Perm. Đây là tàu ngầm đầu tiên được thiết kế chuyên mang tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Điện Kremlin

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ thượng cờ trên tàu ngầm hạt nhân Perm, diễn ra tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk, phía Bắc nước Nga, đánh dấu thời điểm con tàu chính thức đi vào hoạt động.

“Nga là một trong số ít quốc gia trên thế giới có khả năng chế tạo những tàu ngầm hạt nhân mạnh mẽ như vậy, những loại vũ khí có quy mô và tầm quan trọng mang tính toàn cầu”, Tổng thống Putin phát biểu tại buổi lễ.

Ông Putin cho biết thêm, tàu này sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của Nga “để bảo vệ vùng Viễn Đông, Bắc Cực và toàn bộ nước Nga”.

Đây là chiếc tàu ngầm thứ năm thuộc lớp Yasen-M được bàn giao cho Hải quân Nga trong 6 năm qua. Quá trình đóng tàu bắt đầu từ tháng 7-2016 và tàu được hạ thủy vào tháng 3 năm ngoái. Kể từ đó, tàu đã hoàn thành mọi giai đoạn thử nghiệm.

Tổng thống Putin cho biết, dự kiến ​​đến năm 2030, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận thêm 5 tàu ​​ngầm, trong đó có 3 chiếc thuộc lớp Yasen-M. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục phát triển và hiện đại hóa lực lượng hải quân nước này.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng việc tăng cường sản xuất các loại tàu hải quân như vậy cùng với việc hiện đại hóa hệ thống vũ khí sẽ tạo ra khối lượng công việc ổn định cho các nhà máy đóng tàu và các đơn vị cung ứng.

Theo ông, những biện pháp này sẽ củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Nga, thúc đẩy đổi mới công nghệ, thu hút lao động lành nghề, đồng thời nâng cao tiềm lực quốc phòng và sự độc lập về công nghệ của đất nước.

Tên lửa Zircon - được trang bị trên tàu ngầm này - vốn được phát triển như một loại vũ khí chống hạm, nhưng gần đây đã được sử dụng ngày càng thường xuyên hơn trong cuộc xung đột tại Ukraine.