Nga công bố video binh sĩ diễn tập đổ bộ đảo ở Bắc Cực

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh binh sĩ diễn tập đổ bộ tấn công nhằm vào một lực lượng địch giả định ở sâu trong vùng Bắc Cực.

Đoạn video cuộc diễn tập. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga/RT

Cuộc diễn tập chiến thuật này do một đơn vị thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga thực hiện trên hòn đảo thuộc quần đảo Sedov ở Biển Kara. Theo kịch bản diễn tập, một nhóm vũ trang đã cố thủ trên đảo và binh sĩ phải tiến hành chiến dịch tìm kiếm, tiêu diệt mục tiêu.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của nhóm trinh sát được trực thăng Ka-29 đưa đến đảo để theo dõi địch và phối hợp hỏa lực pháo binh hải quân từ một tàu tuần tra. Nhóm trinh sát được hỗ trợ bởi một lực lượng đổ bộ tấn công. Lực lượng này rời tàu đổ bộ để lên đảo bằng xe địa hình DT-10PN “Vityaz” - loại xe được thiết kế chuyên dụng cho điều kiện khắc nghiệt tại Bắc Cực.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30-9 cho hay, lực lượng này đã chiếm thành công đầu cầu và nhanh chóng tiến vào khu vực được chỉ định, đồng thời phát hiện và vô hiệu hóa tất cả các loại mìn cũng như thiết bị nổ tự chế dọc đường di chuyển.

Nga sở hữu đường bờ biển dài nhất tại Bắc Cực, với chiều dài hơn 24.000 km. Moscow nhiều lần khẳng định việc bảo vệ lợi ích tại khu vực này là ưu tiên hàng đầu và đã mở rộng sự hiện diện quân sự tại đây nhằm đáp trả các động thái thù địch từ khối NATO, đồng thời phát triển Tuyến đường Biển phía Bắc.

Đây là tuyến hàng hải ngắn nhất nối khu vực châu Á - Thái Bình Dương với Bắc Âu. Mặc dù việc sử dụng hành lang này còn hạn chế do điều kiện khắc nghiệt và khó khăn trong việc tiếp cận, nhưng tầm quan trọng tiềm năng của nó đang ngày càng gia tăng trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng kéo dài diễn ra trên nhiều tuyến đường huyết mạch toàn cầu.