Đan Mạch lên tiếng sau thông báo của ông Trump về thỏa thuận an ninh Greenland

ANTD.VN - Ngày 18-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát an ninh của Greenland theo một thỏa thuận đạt được với Đan Mạch và vùng lãnh thổ tự trị này ở Bắc Cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết, thỏa thuận này “trao cho Mỹ quyền kiểm soát lâu dài đối với an ninh cũng như tất cả nhu cầu khác tại Greenland, qua đó giải quyết hoàn toàn TẤT CẢ những mối quan ngại của Mỹ”.

“Theo chỉ đạo của tôi, chúng tôi đã làm việc với các đại diện của Đan Mạch và Greenland để bảo đảm rằng Mỹ sẽ MÃI MÃI có đầy đủ khả năng thực hiện những gì cần thiết tại Greenland nhằm bảo đảm và bảo vệ an ninh của Greenland cũng như Mỹ”, ông Trump cho biết thêm.

“Ngoài ra, kể từ nay, không một đối thủ nào của Mỹ có thể đặt căn cứ, hiện diện quân sự hay thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Trump cam kết Mỹ sẽ “bảo vệ chặt chẽ” Greenland, đồng thời mô tả thỏa thuận này là “một giấc mơ trở thành hiện thực đối với Mỹ”.

Tổng thống Trump từ lâu đã cho rằng Mỹ nên mua lại Greenland từ Đan Mạch do vị trí chiến lược của hòn đảo này cũng như nhu cầu đối phó với ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực. Những yêu cầu của ông đã gây phẫn nộ tại Copenhagen và làm căng thẳng thêm mối quan hệ với các đồng minh NATO của Mỹ ở châu Âu.

Đảo Greeland của Đan Mạch. Ảnh: Reuters

Ngay sau tuyên bố của ông Trump, Đan Mạch xác nhận đã đạt được thỏa thuận với Mỹ. “Thỏa thuận giúp tăng cường an ninh chung của chúng ta tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, qua đó cũng mang lại lợi ích cho NATO và châu Âu. Đồng thời, thỏa thuận này tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland”, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói.

Trong khi đó, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho hay: “Thỏa thuận này ghi nhận các lợi ích của Greenland cũng như vị thế của chúng tôi trong hợp tác quốc tế. Nó mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta”.

Đài truyền hình DR của Đan Mạch, dẫn nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng nước này, cho biết các bên dự kiến ​​sẽ ký kết thỏa thuận vào tuần tới bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.