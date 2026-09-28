Nga công bố chi tiết đợt tấn công tầm xa mới nhất nhắm vào Ukraine

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào các trung tâm dữ liệu của nhà mạng di động, cũng như nhiều nhà kho và cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp Ukraine.

Khói bốc lên từ hiện trường một vụ tấn công của Nga vào Ukraine. Nguồn: RT

Ngày 27-9, Bộ Quốc phòng Nga đã cập nhật thông tin về đợt tấn công tầm xa mới nhất nhắm vào Ukraine, đồng thời công bố danh sách chi tiết các mục tiêu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại khu vực Kiev, quân đội Nga đã đánh trúng một nhà kho lớn thuộc Tập đoàn Zammler. Nhà kho này được sử dụng để lưu trữ và phân phối viện trợ quân sự từ phương Tây chuyển đến Ukraine.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy cột khói đen lớn bốc lên từ trung tâm hậu cần tại làng Krasilovka. Nhà kho dường như đã bị hư hại nặng nề, khi các cuộc tấn công gây ra đám cháy kéo dài nhiều giờ tại hiện trường.

Các cuộc tấn công cũng nhắm vào một trung tâm dữ liệu ở Kiev thuộc nhà mạng di động Vodafone Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga mô tả nhà mạng lớn này là một trong những “công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ thông tin di động và internet tốc độ cao” cho quân đội Ukraine. Sau đó cùng ngày, quân đội Nga cũng tập kích các trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp internet Omega Telecom và nhà mạng di động Kievstar.

Đoạn video cuộc tấn công. Nguồn: RT

Gần đây, quân đội Nga đã chuyển hướng sang các trung tâm dữ liệu của Ukraine, khi nhiều nhà cung cấp internet và di động báo cáo về thiệt hại cũng như sự cố kết nối do các cuộc tấn công gây ra.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai nhà kho dùng để chứa máy bay không người lái (UAV) tấn công đã bị đánh trúng tại vùng Nikolayev, trong khi một kho chứa khác dùng để cất giữ UAV đánh chặn cũng bị tấn công tại Odessa.

Trước đó cùng ngày, nhà sản xuất UAV Pegasus Arms của Ukraine thông báo tạm dừng hoạt động, đồng thời cho biết, cơ sở sản xuất của họ đã bị hư hại nặng nề trong các cuộc tấn công của Nga hồi đầu tuần. Công ty này từng tạm dừng hoạt động vào cuối năm 2025 do các cuộc tấn công của Nga, nhưng đã nối lại hoạt động sau khi chuyển dây chuyền sản xuất sang địa điểm khác.

Thị trấn cảng Kiliya bên sông Danube cũng là mục tiêu của đợt tấn công mới nhất từ ​​phía Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cơ sở hạ tầng cảng, một căn cứ hải quân, một trạm biên phòng và bốn nhà kho chứa thiết bị quân sự đã bị đánh trúng. Ngoài ra, quân đội Nga còn tấn công hai tàu chở hàng ở khu vực ngoài khơi Odessa, các tàu này được cho là đang vận chuyển thiết bị quân sự và hàng hóa lưỡng dụng phục vụ quân đội Ukraine.