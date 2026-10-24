Công bố lịch tuyển sinh đại học năm 2027, thí sinh đăng ký nguyện vọng từ ngày 1/7

ANTD.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến triển khai tuyển sinh đại học năm 2027 với các mốc thời gian cụ thể, tạo điều kiện để thí sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập và ôn thi.

Theo kế hoạch, các cơ sở đào tạo phải công bố thông tin tuyển sinh trước ngày 31/12/2026. Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng trước 17h ngày 20/6/2027 và dự kiến biết kết quả trước 17h ngày 30/6.

Hình ảnh minh họa có sử dụng AI

Đối với các thí sinh còn lại, thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống bắt đầu từ 9h ngày 1/7 đến 16h30 ngày 13/7/2027, không giới hạn số lần điều chỉnh. Thí sinh đồng thời cung cấp các chứng chỉ phục vụ xét tuyển theo quy định.

Dự kiến, các trường công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 12/8/2027. Thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 16h30 ngày 19/8. Các đợt xét tuyển bổ sung được triển khai từ ngày 20/8 đến tháng 12/2027.

Một điểm đáng chú ý là các trường phải công bố thông tin tuyển sinh sớm hơn, trong khi quy chế tuyển sinh dự kiến được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong tháng 11/2026. Điều này giúp học sinh có thêm thời gian tìm hiểu phương thức tuyển sinh, lựa chọn ngành học và chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh.