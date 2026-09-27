Một tháng sau trận lũ quét tàn khốc khiến hơn 1.400 người chết ở biên giới Nepal - Trung Quốc

ANTD.VN - Một tháng sau lũ quét và sạt lở đất quy mô lớn ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, người dân vẫn đang cố gắng gây dựng lại cuộc sống. Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người và hiện vẫn còn nhiều người chưa rõ tung tích.

Người dân Nepal vẫn đang cố gắng gây dựng lại cuộc sống sau thảm họa. Ảnh: NHK

Thảm họa lũ quét và sạt lở đất ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc xảy ra vào ngày 26-8. Giới chức Nepal cho biết, 1.453 người thiệt mạng và hơn 5.500 người chưa được tìm thấy, trong đó có 5 công dân Nhật Bản. Nhiều công nhân tại các nhà máy thủy điện được cho là bị mắc kẹt trong các đường hầm.

Trả lời phỏng vấn Đài NHK, một quan chức Nepal cho biết, giới chức nước này đang thảo luận về kết thúc công tác tìm kiếm. Giới chức cho biết tổng cộng hơn 80.000 người bị ảnh hưởng. Nhiều người mất nhà cửa đang sống trong các điểm sơ tán.

Công tác dọn bùn đất và gạch đá đổ nát gặp khó khăn do thiếu máy móc hạng nặng và nhiên liệu. Lương thực và thuốc men cũng chưa được phân phát đầy đủ. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, tại Khu tự trị Tây Tạng có 43 người thiệt mạng và 519 người vẫn chưa rõ tung tích.

Liên hợp quốc cho rằng cần hỗ trợ toàn diện, bao gồm cả chăm sóc tâm lý, đặc biệt là đối với phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Một quan chức Chính phủ Nepal cho biết, chính phủ đã công bố kế hoạch tuyên bố một số khu vực bị ảnh hưởng nặng là không an toàn để sinh sống và sẽ di dời người dân.

Giới chức ước tính thiệt hại tại Nepal sẽ lên tới 3 tỉ USD, bao gồm cả tác động đối với các ngành chủ chốt như nông nghiệp và du lịch. Chi phí phục hồi và tái thiết ước tính sẽ lên tới hơn 4,7 tỉ USD, tương đương hơn 11% tổng sản phẩm quốc nội của nước này.