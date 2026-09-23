Nhật tuyên bố sẽ làm ‘mọi điều có thể’ để hỗ trợ Nepal khắc phục lũ quét

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết Tokyo có ý định hỗ trợ lâu dài cho Nepal trong quá trình quốc gia này phục hồi sau trận lũ quét tàn khốc hồi tháng trước.

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi gặp người đồng cấp Nepal Shisir Khanal. Nguồn: NHK

Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi đưa ra cam kết như trên khi gặp người đồng cấp Nepal Shisir Khanal bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ hôm 21-9.

Ông Motegi cho biết Nhật Bản sẽ làm “mọi điều có thể” để hỗ trợ Nepal, từ các biện pháp khẩn cấp đến viện trợ trung và dài hạn.

Ngoại trưởng Khanal bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời cho biết Nepal đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người nước ngoài vẫn còn mất tích, trong đó có 5 công dân Nhật Bản.

Ông Motegi cũng cam kết hỗ trợ công cuộc xây dựng đất nước của Nepal thông qua việc triển khai đều đặn một loạt sáng kiến, trong đó có phát triển cơ sở hạ tầng và thúc đẩy các ngành sản xuất trong nước.

Hai Ngoại trưởng nhất trí tiếp tục phát triển quan hệ song phương nhân dịp năm nay 2 nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.