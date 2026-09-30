Khởi công khu khách sạn, căn hộ dịch vụ và trung tâm hội nghị quốc tế tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

ANTD.VN - Sáng 30/9, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã diễn ra Lễ khởi công khu khách sạn, căn hộ dịch vụ và trung tâm hội nghị quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, sức sống của Hòa Lạc vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Hạ tầng xã hội, giao thông và điều kiện sống vẫn cần tiếp tục hoàn thiện; mối liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp và thị trường chưa đủ mạnh. Vì vậy, thành phố đang đặt lại bài toán phát triển Hòa Lạc theo hướng căn bản hơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, khả năng thu hút con người đến và giữ con người ở lại là một trong những thước đo quan trọng của một đô thị khoa học - công nghệ.

Trên diện tích hơn 4ha, dự án khu khách sạn, căn hộ dịch vụ và trung tâm hội nghị quốc tế có tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.169 tỷ đồng, gồm khách sạn 4 sao khoảng 275 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, không gian thương mại, văn phòng và khoảng 324 căn hộ cho thuê.

Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng đánh giá, đặt trong tương lai của Hòa Lạc, công trình sẽ tạo thêm điều kiện đón các đoàn chuyên gia quốc tế, tổ chức các hội nghị công nghệ lớn, bố trí các nhóm kỹ sư ở lại nhiều tháng để triển khai dự án, tạo điều kiện để các nhà khoa học làm việc tại Hòa Lạc mà không phải kết thúc mỗi ngày bằng hành trình trở lại trung tâm thành phố.

Công trình cũng được kỳ vọng tạo tiền đề hình thành kinh tế hội nghị, hội thảo và sự kiện quốc tế tại Hòa Lạc, nơi các cuộc gặp sau hội nghị có thể mở ra cơ hội đầu tư, hợp đồng nghiên cứu, giao dịch công nghệ hoặc những dự án mới.

Thành phố ghi nhận, đánh giá cao quyết định đầu tư của Công ty cổ phần Gia Phát Hòa Lạc.

Hình thành hệ sinh thái Hòa Lạc

Theo định hướng, Hà Nội đang từng bước tổ chức lại Hòa Lạc trên nhiều phương diện. Thành phố mở không gian phát triển, hoàn thiện mặt bằng, tổ chức lại các khu chức năng, chuẩn bị những quỹ đất đủ lớn cho đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) và các dự án công nghệ chiến lược.

Cùng với đó là rút ngắn khoảng cách giữa Hòa Lạc và trung tâm Hà Nội bằng thời gian di chuyển. Tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, dài khoảng 39,6km, cùng các kết nối đường bộ và vận tải công cộng sẽ tạo ra một cấu trúc giao thông mới cho khu vực phía Tây.

Thành phố cũng mở không gian cho công nghệ mới bằng thử nghiệm có kiểm soát, đặt hàng công nghệ, thu hút các trung tâm R&D, phát triển hạ tầng nghiên cứu dùng chung, các tổ chức đổi mới sáng tạo và nguồn vốn cho doanh nghiệp công nghệ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công khu khách sạn, căn hộ dịch vụ và trung tâm hội nghị quốc tế

Đặc biệt, theo Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng, cần kiến tạo một nhịp sống thực sự tại Hòa Lạc với khách sạn, trung tâm hội nghị, căn hộ cho thuê, trường học, y tế, thương mại, văn hóa và thể thao. Đây là những hạ tầng cần thiết để giữ con người ở lại Hòa Lạc.

Bao quanh Hòa Lạc là không gian phía Tây Thủ đô với Đại học Quốc gia Hà Nội và hệ thống các trường, viện nghiên cứu; Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Ba Vì và các không gian sinh thái, nghỉ dưỡng; Quần thể du lịch sinh thái Ba Vì với hợp phần Safari đang được nghiên cứu.

Khi các cấu phần này được kết nối, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng, Hòa Lạc có thể hình thành một hệ sinh thái học tập, nghiên cứu, sản xuất, hội nghị, văn hóa, nghỉ dưỡng và đời sống gia đình. Khi đó, dòng người đến Hòa Lạc sẽ gồm kỹ sư, người lao động, sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, doanh nhân và nhà đầu tư…

Các đơn vị ký kết hợp tác tại lễ khởi công

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đề nghị chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đối tác tập trung cao nhất, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và giữ đúng những tiêu chuẩn đã đặt ra ngay từ ngày khởi công.