Khoảnh khắc tàu vũ trụ Starship phát nổ thành quả cầu lửa ở Thái Bình Dương

ANTD.VN - Hãng SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk đã lần đầu tiên đưa thành công tàu vũ trụ Starship vào quỹ đạo, đồng thời triển khai 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới. Tuy nhiên, sứ mệnh đã kết thúc sớm hơn dự kiến ​​khi tàu vũ trụ phát nổ thành một quả cầu lửa sau khi đáp xuống Thái Bình Dương.

Tàu vũ trụ Starship được phóng lên. Video: RT

Tàu vũ trụ này đã rời bệ phóng tại cơ sở Starbase ở bang Texas của Mỹ vào khoảng 7h49 (giờ địa phương) sáng 28-9 và tiến vào không gian sau đó khoảng 8 phút. Trong quá trình bay lên, 1 trong 6 động cơ đã ngừng hoạt động sớm, buộc SpaceX phải đánh giá xem liệu tàu có đủ điều kiện kỹ thuật để tiếp tục giai đoạn bay trên quỹ đạo hay không.

Bất chấp sự cố này, các nhân viên điều khiển cuối cùng đã ra lệnh cho tàu “tiến hành bay vào quỹ đạo”, với 1 động cơ đã được kích hoạt lại và đốt cháy trong 19 giây, đưa Starship lên độ cao khoảng 275 km so với Trái đất.

Sau đó, Starship đã triển khai toàn bộ 26 vệ tinh Starlink V3 mà nó mang theo. Mỗi vệ tinh có công suất đường truyền tải dữ liệu xuống khoảng 1 terabit mỗi giây và đường truyền tải dữ liệu lên 160 gigabit mỗi giây, lần lượt gấp khoảng 10 và 22 lần so với công suất của các vệ tinh thế hệ V2. Theo SpaceX, thế hệ vệ tinh mới này được thiết kế để cung cấp dung lượng tải xuống gấp khoảng 10 lần so với thế hệ trước đó, cho phép mỗi vệ tinh xử lý lưu lượng truy cập internet lớn hơn nhiều.

Tàu vũ trụ Starship phát nổ thành quả cầu lửa sau khi đáp xuống Thái Bình Dương. Video: RT

Tom Clarke, biên tập viên mảng khoa học và công nghệ của hãng Sky News, cho biết tàu vũ trụ đã không thể được thu hồi “vì nó vừa phát nổ” khi đáp xuống Thái Bình Dương.

Sứ mệnh hôm 28-9 ban đầu được lên kế hoạch để tàu vũ trụ Starship bay quanh Trái đất 6 vòng trong khoảng 10 giờ. Tuy nhiên, SpaceX sau đó đã rút ngắn thời gian bay, thông báo rằng tàu sẽ quay trở lại bầu khí quyển sau khoảng 3 giờ và đáp xuống Thái Bình Dương ở phía bắc Hawaii.

Việc đạt được quỹ đạo ổn định đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với SpaceX, bởi Starship khi đó không còn chỉ đơn thuần bay theo quỹ đạo hình cung tốc độ cao rồi rơi trở lại bầu khí quyển. Một khi đã vào quỹ đạo, tàu vũ trụ có thể duy trì việc bay quanh Trái đất, đây là yếu tố then chốt trong kế hoạch của SpaceX nhằm sử dụng Starship để phóng vệ tinh quy mô lớn và xa hơn nữa là thực hiện các sứ mệnh vượt ra ngoài quỹ đạo Trái đất.

SpaceX cho biết, các sứ mệnh Starship trong tương lai có thể mang theo tới 60 vệ tinh V3, giúp tăng dung lượng cho mạng lưới Starlink, gấp hơn 20 lần so với mỗi lần phóng bằng tên lửa Falcon 9 hiện nay.

Số vệ tinh này dự kiến ​​sẽ tăng cường cho mạng lưới Starlink toàn cầu - hệ thống đang được Ukraine tích cực sử dụng trong cuộc xung đột với Nga để điều khiển máy bay không người lái, xác định mục tiêu pháo binh và duy trì kết nối trên chiến trường.