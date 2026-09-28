Iran tuyên bố thu giữ thiết bị lặn tự hành của Mỹ tại Eo biển Hormuz

ANTD.VN - Ngày 27-9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã thu giữ một thiết bị lặn tự hành của Mỹ tại Eo biển Hormuz.

IRGC xác định thiết bị này là mẫu Remus 600 - loại thiết bị lặn tự hành hiện đại của Hải quân Mỹ. Ảnh: RT

Theo thông báo từ lực lượng hải quân thuộc IRGC được truyền thông Iran đăng tải, thiết bị quân sự này đang thực hiện hoạt động do thám trên tuyến đường thủy chiến lược nói trên.

IRGC xác định thiết bị này là mẫu Remus 600 - loại thiết bị lặn tự hành hiện đại được Hải quân Mỹ sử dụng cho các nhiệm vụ dò mìn, giám sát và trinh sát.

Lực lượng này đã công bố hình ảnh thiết bị được trục vớt khỏi mặt nước và cho biết các chuyên gia đang tiến hành khôi phục dữ liệu bên trong.

IRGC cũng cảnh báo rằng Eo biển Hormuz vẫn đang trong tình trạng “đóng cửa”, khẳng định sẽ tiếp tục đối phó với những gì mà lực lượng này mô tả là “các động thái nguy hiểm” cũng như hoạt động tàu thuyền “trái phép”.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.