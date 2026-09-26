Rộ tin ông Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại Eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã bác bỏ đề xuất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày và nhiều khả năng sẽ nối lại các cuộc oanh tạc nhắm vào Tehran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tehran đã đề xuất mở lại tuyến đường thủy chiến lược Eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh - vốn bắt đầu từ ngày 28-2 khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phối hợp vào Iran - trong vòng 7 ngày nếu Mỹ chấp nhận các yêu cầu của Iran.

“Thông qua Qatar, Iran đã chuyển tới Mỹ một kế hoạch cụ thể kéo dài 7 ngày. Nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, eo biển này có thể được mở lại và hoạt động hàng hải bình thường sẽ được khôi phục trong vòng 7 ngày”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu với các phóng viên tại Liên hợp quốc hôm 25-9.

“Quyết định hiện nằm ở phía Mỹ. Iran không chấp nhận sự cưỡng ép, đe dọa hay hăm dọa, và Iran sẽ không từ bỏ các quyền chủ quyền của mình trước áp lực”, ông nói.

“Tôi có thể khẳng định rằng nếu phía Mỹ thực sự nghiêm túc trong việc đạt được thỏa thuận và mở lại Eo biển Hormuz, thì mọi thứ hiện đã sẵn sàng”, Ngoại trưởng Iran cho biết thêm.

Các tàu thuyền di chuyển trên Eo biển Hormuz, nhìn từ bán đảo Musandam (Oman). Ảnh: Reuters

Vài giờ sau, tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết, Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất này. Theo bản tin, ông Trump - người từng tuyên bố Iran sẽ không bao giờ có được bom hạt nhân - tỏ ra hoài nghi về việc Tehran sẽ đáp ứng các yêu cầu của mình và cho rằng khả năng sẽ diễn ra một chiến dịch ném bom mới.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đăng một hình ảnh lên nền tảng Truth Social của mình, trong đó hiển thị bản đồ có khoanh tròn khu vực Hormuz kèm dòng chữ “Eo biển Trump”.