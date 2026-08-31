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Khi hào quang mạng bước qua ranh giới pháp luật

TN

ANTD.VN - Từ những clip rao giảng đạo lý, khoe khoang cuộc sống giàu sang đến các màn quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm, không ít người nổi tiếng trên mạng xã hội đã biến lượng theo dõi lớn thành công cụ trục lợi bất chính. Khi các chiêu trò lừa dối người tiêu dùng vượt qua ranh giới pháp luật, ánh hào quang ảo không thể che khuất sai phạm ngoài đời thực. Hàng loạt cá nhân vi phạm đã phải đối mặt với các hình phạt nghiêm minh, trả giá đắt cho hành vi coi thường pháp luật.

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