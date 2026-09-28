Đức nối lại đối thoại cấp ngoại trưởng với Nga

ANTD.VN - Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 27-9 cho biết cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov xuất phát từ những lo ngại về an ninh và nguy cơ khủng hoảng lương thực do hoạt động xuất khẩu qua Biển Đen bị gián đoạn.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Đức Johann Wadephul gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ

Hai Ngoại trưởng gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ngày 26-9. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên ở cấp ngoại trưởng giữa Đức và Nga kể từ trước khi xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2-2022.

Trả lời phỏng vấn đài ARD ngày 27-9, ông Wadephul cho rằng việc Nga bị cáo buộc triển khai máy bay không người lái mang vũ khí tại sân bay Leipzig đã “vượt qua giới hạn”, khiến Berlin cần trực tiếp truyền đạt rằng Đức sẵn sàng tự bảo vệ.

“Nga phải hiểu rằng chúng tôi sẵn sàng phản kháng và bảo vệ chính mình”, Ngoại trưởng Đức tuyên bố.

Nội dung quan trọng khác của cuộc gặp là nỗ lực khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và năng lượng của Nga và Ukraine qua Biển Đen.

Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và hạ tầng cảng thời gian qua đã làm suy giảm mạnh khối lượng hàng hóa vận chuyển trên tuyến này.

Theo ông Wadephul, nhiều ngoại trưởng đề nghị ông trao đổi với phía Nga do lo ngại nguồn cung lương thực bị gián đoạn có thể làm gia tăng nguy cơ nạn đói. Vì vậy, Berlin đang vận động cho một lệnh ngừng bắn tại Biển Đen.

Quan hệ giữa Matxcơva và Berlin gần như đóng băng kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra.

Đức là một trong những nước châu Âu hỗ trợ mạnh cho Kiev. Ông Wadephul cho rằng việc hạn chế tiếp xúc ngoại giao trong giai đoạn trước là cần thiết, nhưng hiện đã đến lúc hai bên phải trực tiếp trao đổi.

Tuy nhiên, cuộc gặp chưa tạo đột phá rõ rệt. Ông Lavrov nói không nhận được thông tin nào mới ngoài những lập trường Berlin đã công bố công khai.

Ngoại trưởng Wadephul nhận định phản ứng của ông Lavrov cho thấy Nga thiếu lập luận thuyết phục. Ông tiếp tục chỉ trích Matxcơva vì cuộc xung đột mà Berlin cho là không có ý nghĩa và gây tổn thất cho hàng nghìn người.