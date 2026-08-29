Cháy lớn tại trung tâm thương mại Thái Lan, tòa nhà bị sập một phần

ANTD.VN - Trung tâm Klongtom - trung tâm mua sắm nổi tiếng thiết bị điện tử, hệ thống âm thanh ô tô, phụ kiện, đồ chơi, mô hình và thiết bị gia dụng nổi tiếng ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan đã bị sập một phần sau ở nhiều giờ hỏa hoạn.

Hiện trường tòa nhà bị hỏa hoạn

Tối 28-8, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Trung tâm thương mại Klongthom, quận Pomprap Sattruphai, Thủ đô Bangkok, Thái Lan khiến một phần tòa nhà bị sập.

Theo thông tin từ Chính quyền đô thị Bangkok, hỏa hoạn bắt đầu bùng phát vào khoảng 20h42 ngày 28-8 tại tầng 1 của trung tâm thương mại.

Đây là khu vực tập trung nhiều gian hàng và kho chứa hàng hóa. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như thiết bị điện tử, phụ tùng ô tô, đồ chơi, gia dụng... nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng và bùng cháy dữ dội.

Tòa nhà 3 tầng có kết cấu khung thép với diện tích khoảng 1.600m2 bị nung nóng dưới nhiệt độ cao trong thời gian dài hỏa hoạn.

Đến khoảng 22h20 cùng ngày, một phần mái và kết cấu thép của tòa nhà bắt đầu đổ sập. Tường bao bên ngoài tòa nhà cũng gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy trong việc phun nước tiếp cận trực tiếp vào bên trong.

Có mặt chỉ đạo tại hiện trường lúc 22h30, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết, các lực lượng cứu hộ và chữa cháy đã nỗ lực khoanh vùng, ngăn không cho ngọn lửa lan sang các công trình lân cận.

Do tính chất nguy hiểm của kết cấu thép có thể sập hoàn toàn, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp chữa cháy từ bên ngoài để bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ.

Đến 23h13 cùng ngày, sau hơn 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Rất may mắn, thời điểm xảy ra hỏa hoạn không có người bị kẹt lại bên trong tòa nhà.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn và mức độ thiệt hại tài sản đang được các cơ quan chức năng Thái Lan tiếp tục điều tra.

Được biết, Trung tâm Klongthom được xây dựng khoảng 30 năm trước, là khu thương mại bán buôn, bán lẻ đồ điện tử nổi tiếng tại Bangkok với khoảng 500 gian hàng.