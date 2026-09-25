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Cảnh báo chiêu trò lừa đảo "cấp tốc" Phiếu lý lịch tư pháp online

TN

ANTD.VN - Ngày 24/9, Công an TP. Hà Nội phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng xấu giả danh cán bộ cơ quan chức năng, lợi dụng nhu cầu làm Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến để chiếm đoạt tài sản và thu thập dữ liệu cá nhân của người dân.

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là gọi điện từ số lạ, viện lý do hồ sơ bị lỗi, sai thông tin hoặc tài liệu bị hư hỏng khi vận chuyển để yêu cầu nạn nhân chuyển phí "xử lý gấp". Bên cạnh đó, nhiều trang mạng xã hội cũng quảng cáo dịch vụ "làm nhanh trong ngày", nhái giao diện cơ quan nhà nước nhằm chiếm đoạt tiền cọc rồi cắt liên lạc hoặc liên tục đòi thêm phí.

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Không chỉ gây thiệt hại về tài chính, việc cung cấp ảnh Căn cước, thông tin gia đình hay truy cập website giả mạo, cài ứng dụng lạ còn khiến người dùng có thể bị đánh cắp tài khoản ngân hàng và lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng dịch vụ "cấp tốc" trên mạng. Mọi thủ tục nên thực hiện qua các kênh chính thức như ứng dụng VNeID, đồng thời không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay chuyển tiền cho người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần chủ động liên hệ cơ quan chức năng hoặc trình báo Công an nơi gần nhất.

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Từ khóa:

#lừa đảo

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