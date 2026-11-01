Bầu cử giữa nhiệm kỳ: Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục

ANTD.VN - Hơn 51 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước này, vượt qua kỷ lục bỏ phiếu sớm từng được thiết lập vào năm 2022.

Một điểm bỏ phiếu sớm tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, ngày 24-10-2026. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Cuộc bầu cử ngày 3-11, diễn ra vào giữa nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống, sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ, với toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và khoảng 1/3 số ghế tại Thượng viện được đưa ra bầu lại. Hiện tại, đảng Cộng hòa đang nắm giữ thế đa số tại cả 2 viện của Quốc hội.

Theo dữ liệu từ Election Lab thuộc Đại học Florida (Mỹ), tính đến ngày 31-10, số phiếu bầu sớm đã vượt mốc 51,3 triệu, cao hơn nhiều so với kỷ lục 45,9 triệu phiếu ghi nhận vào năm 2022.

Tại 27 tiểu bang có theo dõi thông tin đăng ký đảng phái của cử tri, đảng Dân chủ chiếm 43,1% số phiếu bầu sớm, trong khi đảng Cộng hòa chiếm 31,8%. Những con số này phản ánh đảng phái mà cử tri đăng ký tham gia, chứ không phải lựa chọn ứng cử viên cụ thể của họ.

Bang Pennsylvania ghi nhận một trong những khoảng cách chênh lệch lớn nhất, với cử tri thuộc đảng Dân chủ chiếm 65% số phiếu bầu sớm, so với 25% của đảng Cộng hòa. Tại các tiểu bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa như Iowa, Kansas và Nebraska, số lượng cử tri đảng Dân chủ bỏ phiếu sớm gần bằng hoặc thậm chí vượt qua số cử tri đảng Cộng hòa, mặc dù xét về tổng số cử tri đăng ký, đảng Dân chủ có ít người hơn.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump ở mức thấp. Ảnh: AFP/Getty Images

Tại các bang Florida, Michigan và Texas, đảng Cộng hòa cho thấy dấu hiệu gia tăng sự tham gia vào hình thức bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu vắng mặt. Ở Florida, tỷ lệ cử tri đảng Cộng hòa bỏ phiếu sớm đã vượt đảng Dân chủ 3 điểm phần trăm, so với mức chênh lệch 6,4 điểm phần trăm vào năm 2022.

Theo công ty dữ liệu cử tri L2, tại Texas, cử tri đảng Cộng hòa chiếm 45% số người bỏ phiếu sớm, dù họ chỉ chiếm 36% tổng số cử tri. Dữ liệu của công ty này tại Michigan cho thấy 30% cử tri đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu sớm, so với 23% của đảng Dân chủ.

Nói với hãng tin Bloomberg, ông Michael McDonald, Giám đốc Election Lab tại Đại học Florida, cho biết: “Chúng ta biết rằng những cử tri bỏ phiếu sớm thường có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ hơn. Đây là đặc điểm đã xuất hiện trong các kỳ bầu cử suốt thời gian qua. Vào ngày bầu cử, cử tri có xu hướng nghiêng mạnh về phía đảng Cộng hòa. Vì vậy, đảng Dân chủ cần phải tạo dựng lợi thế từ các hình thức bỏ phiếu sớm để có thể chống đỡ lại những gì sẽ diễn ra vào ngày bầu cử chính thức”.