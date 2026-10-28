Tổng thống Trump hứa thưởng 1 triệu USD cho người tố giác gian lận bầu cử

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thưởng 1 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về hành vi gian lận trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới vào ngày 3-11, với điều kiện thông tin đó dẫn đến việc bắt giữ và kết án các đối tượng liên quan.

Ông Trump đưa ra đề nghị này trên nền tảng Truth Social vào ngày 26-10, đồng thời nhắc lại thông tin đó với các phóng viên trước cuộc mít tinh tại Corinth, bang Mississippi.

“Bất kỳ ai tố giác hành vi gian lận trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới sẽ được nhận 1.000.000 USD, sau khi những kẻ thực hiện hành vi gian lận đó bị bắt giữ và kết án!”, ông viết.

Tổng thống Trump không nêu rõ nguồn tiền này lấy từ đâu, ai sẽ là người chi trả, hay quy trình tố giác các nghi vấn gian lận như thế nào. Nhà Trắng hiện chưa phản hồi về đề nghị làm rõ thông tin trên từ phía truyền thông.

Từ lâu, ông Trump đã khẳng định rằng tình trạng gian lận bầu cử diễn ra tràn lan. Đáng chú ý, ông từ chối chấp nhận thất bại trước ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, đồng thời liên tục gọi cuộc bầu cử đó là “bị dàn dựng” và “bị đánh cắp”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Ông cùng những người ủng hộ đã nộp hơn 60 đơn kiện nhằm thách thức kết quả bầu cử, nhưng hầu hết đều bị bác bỏ hoặc hủy bỏ do thiếu bằng chứng. Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng (CISA) không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về gian lận có khả năng làm thay đổi kết quả bầu cử.

Phần thưởng 1 triệu USD này được Tổng thống Trump đưa ra trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.

Trước đó, ông từng công bố đề xuất “khoản cổ tức Trump” trị giá 5.000 USD tặng mỗi công dân Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng hòa giữ được quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Được công bố tại một sự kiện của đảng Cộng hòa ở Dallas vào tháng trước, kế hoạch phân phát tiền này sẽ tiêu tốn 1,3 nghìn tỷ USD cho khoảng 260 triệu người trưởng thành trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự chỉ trích từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Tổng thống Trump cho rằng có thể không cần sự phê chuẩn của Quốc hội, mặc dù các nhà lập pháp - bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson - cùng các chuyên gia chính sách khẳng định rằng một khoản chi khổng lồ như vậy đòi hỏi phải có luật và nguồn ngân sách từ Quốc hội.