Ông Obama vận động bầu cử tại 2 bang chiến địa, kêu gọi cử tri ủng hộ các ứng viên đảng Dân chủ

ANTD.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi cử tri ủng hộ các ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ tại 2 bang chiến địa, trong bối cảnh chỉ còn 10 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: NHK

Hôm 24-10, ông Obama đã đến thăm 2 bang ở vùng Trung Tây nước Mỹ là Ohio và Michigan - nơi được dự báo sẽ chứng kiến ​​những cuộc đua sít sao vào Thượng viện nước này.

Tại Michigan, ông đã có bài phát biểu vận động tranh cử cho ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ Abdul El-Sayed ở Detroit, thành phố lớn nhất của bang này. Ông Obama chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng các chính sách của chính quyền hiện tại là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng chi phí sinh hoạt gia tăng.

Vị cựu Tổng thống Mỹ cho biết, trong số hàng loạt quyết định sai lầm mà ông Trump đưa ra, nghiêm trọng nhất là quyết định phát động một cuộc chiến không cần thiết với Iran.

Ông Obama khẳng định cuộc bầu cử lần này là “cơ hội tốt nhất cuối cùng” để “kiểm soát những hành động thiếu khôn ngoan của chính quyền hiện tại”. Ông kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ứng viên El-Sayed, người ủng hộ các chính sách như thu hẹp bất bình đẳng kinh tế và tăng cường các dịch vụ công.

Một số người ủng hộ đảng Dân chủ cho rằng ứng viên El-Sayed có quan điểm quá thiên tả nên đã giữ khoảng cách với ông này. Đáp lại, ông Obama đặt câu hỏi rằng: Liệu việc mong muốn mọi người đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và có nơi ở với chi phí phải chăng thì có gì là cực đoan? Đảng Dân chủ dường như hy vọng sẽ thu hút được sự ủng hộ rộng rãi, bao gồm sự ủng hộ từ các cử tri độc lập, bằng cách nhờ sức ảnh hưởng của cựu Tổng thống Obama.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NHK

Về phía Tổng thống Trump, ông cũng tổ chức cuộc mít tinh tại bang Michigan vào ngày 25-10 để kêu gọi cử tri ủng hộ ứng cử viên Mike Rogers. Trước đó, hôm 24-10, Tổng thống Trump cùng phu nhân Melania đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại bang Florida, miền Nam nước Mỹ. Sau khi bỏ phiếu, ông Trump nói với các phóng viên rằng “Tổng thống đương nhiệm thường có kết quả không tốt” trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng ông nói thêm: “Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Chưa từng có vị Tổng thống nào vận động tranh cử mạnh mẽ như tôi”.

Trong cuộc mít tinh tại bang Georgia ở miền Nam nước Mỹ vào cuối ngày hôm đó, ông Trump đã kêu gọi cử tri ủng hộ. Ông nói: “Điều tôi muốn các bạn làm là hãy coi như tôi cũng có tên trên lá phiếu. Các bạn hãy đi ra ngoài và bỏ phiếu”.

Ông chỉ trích gay gắt ứng viên Abdul El-Sayed của đảng Dân chủ - người cũng đang tham gia một cuộc mít tinh tại bang Michigan ở vùng Trung Tây vào cùng thời điểm đó. Tổng thống Mỹ gọi ông El-Sayed là kẻ “giả tạo”, “không chân thật” và là một người “cực đoan”.

Tổng thống Trump cũng chỉ trích ông Obama, nhắc lại việc vị cựu Tổng thống này từng tuyên bố rằng Mỹ không phải là một quốc gia sản xuất.

Ông Trump mô tả các công việc trong lĩnh vực sản xuất là “những công việc thực thụ” và khẳng định: “Chính những công việc đó thực sự thúc đẩy đất nước chúng ta phát triển”.