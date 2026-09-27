Bangkok: Sân bay quốc tế Don Mueang bị ngập cục bộ

ANTD.VN - Đợt mưa lớn kỷ lục gần 300mm trong 48 giờ tại Bangkok, Thái Lan đã khiến sân bay quốc tế Don Mueang đã bị ngập cục bộ. Theo Ban quản lý sân bay (AOT) ngày 26-9, nước mưa tràn vào một phần đường lăn phía Nam khiến đường lăn phải tạm dừng sử dụng. Tuy nhiên, sân bay khẳng định đường băng, nhà ga vẫn an toàn, toàn bộ chuyến bay vẫn cất hạ cánh bình thường. Tuyến đường đến Don Mueang bị ngập sâu 20-50cm, khiến hành khách phải lội nước, xe chết máy. Nhà chức trách khuyến cáo hành khách tính dư thời gian di chuyển, kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi ra sân bay. Hiện cả hai sân bay của Bangkok là Don Mueang và Suvarnabhumi đều vẫn mở cửa hoạt động.