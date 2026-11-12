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Lời hối hận muộn màng của giang hồ mạng “Bình trọc”

TN

ANTD.VN - Những lời nói ân hận muộn màng của Bình Trọc - một cái tên quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội từ những năm 2017 đến nay. Đáng chú ý trang Tiktok của giang hồ mạng này có khoảng 22.000 người theo. Nhiều clip của Bình xoay quanh chủ đề đạo lý, đi thu nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống. Ngày 10/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Bình (tức “Bình Trọc”, SN: 1973; trú tại Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng.

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