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Chùm ảnh: Cảnh sát giao thông Hà Nội tận tụy, minh bạch nơi sát hạch lái xe

Lam Thanh

ANTD.VN - Phía sau mỗi bộ hồ sơ được tiếp nhận, mỗi bài sát hạch được tổ chức nghiêm túc, minh bạch là hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ tận tình hướng dẫn, kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc, đồng hành cùng người dân trong hành trình hoàn thiện kỹ năng và điều kiện để tham gia giao thông an toàn. Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc bình dị của cán bộ, chiến sĩ Đội Sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội nơi tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" được thể hiện bằng những hành động gần gũi, thân thiện và đầy trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô.

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