ANTD.VN - Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết, nhóm đối tượng có vũ trang đã rời khỏi tàu chở hàng mà chúng chiếm quyền kiểm soát 28-11 tại Vịnh Aden ngoài khơi Yemen, toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn.

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Theo thông báo của UKMTO, theo lời thuyền trưởng con tàu, nhóm đối tượng có vũ trang đã lên tàu vào lúc 6h30 sáng 28-11 cách Balhaf, Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Nam và chiếm quyền kiểm soát con tàu.

Công ty an ninh hàng hải của Anh xác định con tàu bị tấn công là tàu container treo cờ Panama mang tên Marsa Virgo.

Thủy thủ đoàn đã lánh nạn trong khoang an toàn của tàu trong thời gian tàu bị chiếm giữ và đã giành lại quyền kiểm soát con tàu sau khi nhóm đối tượng có vũ trang rời đi.

UKMTO cho biết con tàu hiện đang tiếp tục hành trình đến cảng tiếp theo. Cơ quan này khuyến cáo các tàu thuyền trong khu vực cần di chuyển thận trọng và báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ.

Trong những tháng gần đây, một số tàu thương mại đã bị tấn công hoặc chiếm giữ tại Vịnh Aden và các vùng biển lân cận.

Một phái bộ hải quân của Liên minh châu Âu cũng báo cáo về một vụ cướp biển trong khu vực vào ngày 28-11, tuy nhiên chưa rõ liệu đó có phải là cùng một vụ hay không.