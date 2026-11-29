ANTD.VN - Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 6 đối tượng người Hàn Quốc tại một biệt thự hạng sang ở quận Bang Na, Bangkok với cáo buộc điều hành đường dây cờ bạc trực tuyến với giao dịch hơn 500 triệu baht (khoảng 380 tỷ đồng) mỗi tháng.

Cảnh sát bắt giữ 6 công dân Hàn Quốc trong cuộc đột kích

Ngày 28-11, Cục Cảnh sát Di trú Thái Lan phối hợp với cảnh sát Hàn Quốc đã đột kích ngôi nhà, thu giữ 11 máy tính, 25 điện thoại di động, 20 thiết bị mật khẩu dùng một lần và 17 thiết bị token truy cập tài khoản ngân hàng.

Ông Noppasilp Poolsawat, Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh cho biết chiến dịch bắt đầu từ đề nghị của Đại sứ quán Hàn Quốc nhằm truy tìm các nghi phạm chủ chốt liên quan đến một mạng lưới cờ bạc trực tuyến lớn tại Hàn Quốc.

Cảnh sát kiểm tra tang vật thu giữ tại hiện trường

Cảnh sát đã mất hơn 3 tháng điều tra, theo dõi di biến động của nhóm này. Để tránh bị bắt, các nghi phạm thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động tại Chon Buri, Bangkok và các tỉnh lân cận.

Gần đây, trinh sát nhận được tin báo nhóm này đã chuyển đến một căn nhà hạng sang ở Bang Na. Khi đột kích, lực lượng chức năng bắt quả tang cả 6 người đang làm việc trên máy tính.

Theo điều tra, đối tượng cầm đầu chỉ đạo hoạt động của các trang web cờ bạc và giám sát các giao dịch tài chính thông qua tiền điện tử Tether (USDT).

Nhóm này liên quan đến 5 trang web cờ bạc trực tuyến lớn tại Hàn Quốc, có hơn 200.000 thành viên, với tổng giao dịch hơn 500 triệu baht mỗi tháng.

Máy tính và các thiết bị hác bị thu giữ trong cuộc đột kích

Chủ nhà khai với cảnh sát rằng nhóm người Hàn Quốc đã thuê căn nhà thông qua một công ty môi giới với giá 85.000 baht/tháng và mới chuyển vào từ ngày 5-11.

Đại sứ Hàn Quốc đã cảm ơn Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan đã triệt phá mạng lưới gây thiệt hại lớn cho người dân Hàn Quốc, đồng thời tái khẳng định cam kết hợp tác với Thái Lan trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thái Lan khẳng định sẽ không để nước này trở thành căn cứ hoạt động hay nơi ẩn náu của tội phạm quốc tế.